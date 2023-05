Érika Zapata no se aguantó y estalló ante las críticas por su apariencia: “Yo no les juzgo nada”

La periodista de Noticias Caracol, Érika Zapata. se ha convertido en una de las mujeres en su campo profesional más queridas del país por su particular forma de comunicarse con los ciudadanos y de hacer sus reportajes.

Gracias a su talento ante las cámaras y en el periodismo, la paisa suele ser muy activa en sus redes sociales, dejando ver algunos detalles de su vida diaria, e incluso, en ocasiones, comparte fragmentos de sus reportajes difundidos en el canal de televisión. Pero esta vez decidió responderle a todos esos haters, que siempre la critican por su apariencia física, algo que nunca antes había hecho.

“Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada”, dijo la comunicadora, quien no se aguantó más y salió en su defensa, a través de su cuenta personal de Twitter.

Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada. — Érika Zapata (@ericayasmin4) May 15, 2023

La comunicadora se ha dado a conocer gracias a su particular forma de presentar las noticias. - Foto: Foto tomada de Instagram @erika_zava

El tweet de la antioqueña desató una ola de comentarios y reacciones por parte de sus más fieles seguidores, quienes no dudaron en defenderla: “No mor, usted suba las cosas como quiera que si es con filtro o sin filtro, eso es asunto suyo. La gente está tan aburrida con su vida que se mete en la de otros”, “Reina , cada quien es libre de subir el contenido que le guste, con filtro, sin filtro, eso es personal. Con mucho respeto creo que por ser una figura pública, la gente que no tiene que hacer hace esos comentarios desagradables , pero eres tú la que tiene el poder de cambiar” y “No pares bolas. La única persona que necesita saber que estás bien, eres tú. El resto valemos . Mejor no leas las respuestas. La verdad, en últimas no necesitas twittear nada. Nadie tendría que saber nada de ti. Está es la red de la envidia”, fueron algunos de los mensajes.

Todo el tema se debió a que, la periodista de Noticias Caracol, volvió a dar de qué hablar por un procedimiento estético facial al cual se estaría sometiendo. En las últimas horas, a través de su cuenta personal de Instagram, dejó ver el tratamiento que se realizó en su rostro con el que busca lograr ‘grandes’ cambios en su piel. A su vez, en compañía de la médica especialista explicó los detalles de su proceso.

“He iniciado este proceso y ya empiezo a ver resultados”, manifestó la presentadora.

Érika Zapata sacó a relucir el tratamiento en el que anda y que podría cambiarla en Noticias Caracol pic.twitter.com/GwtCmQPihP — Ana (@PuraCensura) May 4, 2023

Asimismo, la experta que está atendiendo el proceso de Érika explicó: “Nos corresponde la sesión de sueroterapia... para trabajar las manchas (...) El tratamiento que estamos haciendo es una sueroterapia con una sustancia especial que sirve para diferentes condiciones y una de ellas es la piel, en este caso, el tema del melasma y nos va a proporcionar excelentes antioxidantes para la piel”, indicó la especialista.

La médica aseguró que este tipo de tratamientos requiere de un seguimiento particular, al tiempo que agregó que se le llevará a cabo también un peeling en la zona alrededor de los labios: “Nos va a ayudar a la despigmentación de la zona, así como las líneas finas de expresión que empiezan a aparecer y dar hidratación en los labios”, concluyó la experta en el tema.

Érika Zapata es periodista de Noticias Caracol. - Foto: Canal Caracol

De hecho, meses atrás, en una entrevista que entregó a la emisora Tropicana, Érika Zapata, un poco más relajada, reveló el retoque estético al cual debió someterse en su boca por cuenta de un accidente que sufrió.

Según contó ella en diálogo con la emisora, se cayó en un baño y se partió los dos dientes frontales, por lo que tuvo que someterse a un tratamiento para recuperar las dos piezas dentales y superar el matoneo del que fue víctima por su apariencia física.

“Muchachos, pero la sonrisa es postiza porque yo me quebré estos dientes [señaló los frontales] en un accidente. Me caí en el baño. Esa fue una de las razones por las que me hicieron mucho matoneo cuando estaba pequeña. Me quedé mueca y me pusieron dientes del Sisben, entonces imagínense cómo me quedó”, explicó en la emisora popular.

La periodista es una de las más famosas de Noticias Caracol. Foto: Instagram @erika_zava. - Foto: Foto: Instagram @erika_zava.

Más allá de haber revelado este secreto, contó un detalle que también causó curiosidad entre los locutores, pues ella indicó que no pudo hacerse el tratamiento completo, por lo que tuvo que someterse a varios pasos antes de recuperar su sonrisa.

“Me hicieron uno y después me hicieron el otro [dientes], pero con este ya estoy bien”, dijo Zapata refiriéndose a los dos procedimientos a los que se sometió para finalmente lucir como los colombianos la reconocen hoy por hoy.

Definitivamente, cada vez que sale al aire en una de sus entregas, la periodista paisa Érika Zapata se convierte en tendencia; la forma particular como informa y las palabras coloquiales que utiliza para referirse a los sucesos que muestra la han llevado a ganarse el cariño de los colombianos.