“No se me acercaba ni el carro de la basura, se burlaban de mi”: Érika Zapata recordó los duros momentos que vivió años atrás

La reportera Érika Zapata, que es parte de Noticias Caracol, se ha ganado el cariño, admiración y corazón de varios colombianos, convirtiéndose en una de las periodistas más queridas del país por su particular forma de transmitir sus reportajes a los ciudadanos.

Gracias a su talento ante las cámaras y en el periodismo, la paisa suele ser muy activa en sus redes sociales, dejando ver algunos detalles de su vida diaria, e incluso, en ocasiones, comparte fragmentos de sus reportajes difundidos en el canal de televisión. Pero esta vez decidió interactuar con sus miles de seguidores en Instagram, en la dinámica de preguntas y respuestas.

Un usuario le preguntó sobre una “una obra del amor y la benevolencia de Dios”, a lo que respondió la comunicadora que, tiempo atrás, fue víctima de discriminación, sin dar muchos detalles al respecto: “Mi caso es un ejemplo. En un pasado fui discriminada por muchos, no se me acercaba ni el carro de la basura, se burlaban de mi. Recortada de las fotos de mis ‘amigos’. Ya hoy todo cambió. Le doy gracias a Dios por ser un ejemplo para los menospreciados. Además, feliz por demostrar que pese a lo malo, nunca nos podemos volver malas personas”, señaló.

La revelación de Érika Zapata sobre el motivo por el que fue víctima de discriminación. - Foto: Foto tomada de Instagram @erika_zava

A su vez, la presentadora respondió preguntas enfocadas a saber si estaba interesada en tener una relación sentimental a futuro o si en algún momento se le ha pasado por su mente el hecho de ser mamá. Las respuestas que dio la comunicadora fueron negativas.

El motivo fue el siguiente “me gustan más y me enamoran los logros profesionales que una pareja”.

Como era de esperarse, su publicación generó todo tipo de comentarios, desde apoyo hasta personas que aseguran que “todo al extremo es realmente malo”.

“Excelente la felicito. Cada quien es libre de hacer con su vida lo mejor que le parezca muy respetable su punto de vista”, “Nadie niega sus logros profesionales, lástima cuando presenta me toca cambiar de canal, no me gusta como presenta”, “Pero si ella tiene esos planes para su vida es su problema, no es ni de admirar ni de recriminar. Todos somos un mundo y se debe respetar las decisiones de cada quien con su vida”, “Simplemente es una mujer q sabe lo q merece y no se conforma con poco” y “Pero por esas respuestas tan radicales que da, se ve que no está del todo sanada”, fueron algunos mensajes que recibió la comunicadora en una publicación compartida por la cuenta de Instagram, Rastreando Famosos.

Érika Zapata habló al respecto en redes sociales. - Foto: Instagram: Día a día

Por su parte, días atrás, la sencillez y frescura de Érika Zapata al hablar de temas como los de su vida privada permitieron que en una reciente entrevista con la emisora Tropicana revelara varios detalles que pocos conocían, tras una pregunta que le hizo Luchy DJ sobre si ya había tenido intimidad.

Lo que más llamó la atención de los periodistas, oyentes y sus seguidores fue la respuesta de la joven, quien aseguró que a sus 27 años todavía no ha tenido intimidad con nadie:

“Me da risa, la gente no lo cree. Tengo 27 años y no lo he hecho, por eso evitaba tener novios. ¿Sí me entiendes? Porque yo digo: cuando me sienta preparada, cuando yo me sienta segura, pero nada”, explicó la periodista.

En cuanto al porqué a esta edad todavía no ha estado con nadie, la mujer aseguró que está esperando al “hombre ideal”, que en serio cumpla sus expectativas, que la valore, que le entregue el 100 %, que la apoye en su trabajo, en todo.

La periodista antioqueña suele ser tendencia en las redes sociales por la manera como se expresa. - Foto: Instagram: @erika_zava

“Si encuentro una persona que me valore y me guste. Yo no sé, hay una dificultad en mí por lo que te estoy diciendo. Hay mucha gente que no lo cree por lo que yo soy abierta y conozco mucha gente y todo eso, pero no”, agregó.

Adicionalmente, en medio de la entrevista y con su humor característico, la comunicadora bromeó en que, incluso, llegará a sus 28 años bajo la misma situación, y también sostuvo que tampoco ha besado a un hombre.

“Yo ni siquiera me he besado nunca con nadie”, sostuvo Zapata, quien dejó mucho más sorprendidos a todos.

“Las condiciones, por el escenario, como por mí, porque no he encontrado a nadie de mi interés. Yo perfectamente me pegaría de un Érika Zapata hombre (…). Yo esa parte amorosa no la he vivido, cuando Dios quiera”, concluyó sobre aquel aspecto de su vida privada.