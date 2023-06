“Un tipazo”: Érika Zapata presentó feliz al que le robó el corazón

Para nadie es un secreto que Érika Zapata es una de las periodistas más populares de Colombia. La comunicadora social de Noticas Caracol deja muy buenas sensaciones cada vez que aparece en la Tv. Su forma de informar y de hablarle a las personas es uno de los aspectos que más resalta en la antioqueña.

Son muchas las personas en suelo cafetero las que aprecian en gran medida a la reconocida periodista, sin embargo, hay algunos más a los que les incómoda la forma en la que habla Érika Zapata. A pesar de ello, la mujer sigue desarrollando su profesión con normalidad en todo el territorio antioqueño.

Érika se caracteriza por ser una mujer muy humilde y sencilla. Cabe mencionar que en las últimas horas la comunicadora social reveló a través de su cuenta oficial de Twitter el “ser que se robó toda su atención. Se trata de un tierno perro, el cual tiene desde que era un cachorro.

“Lo rescaté con un mes de nacido y ya es un tipazo”, dijo Érika Zapata en su cuenta de Twitter. Una vez la comunicadora social publicó su foto con el perrito, muchas personas en diferentes partes de Colombia reaccionaron y comentaron la misma.

Lo rescaté con un mes de nacido y ya es un tipazo. pic.twitter.com/olhUW1R2Xe — Érika Zapata (@ericayasmin4) June 17, 2023

“Hermoso”; “Yo tuve uno muy parecido raza criolla y me duró más de 14 años, era MUY sano el perrito, y no me volví a comprometer con mascota alguna”; “Qué lindo, se parece a mi Pluto. Y estás muy linda mi Erika Hermosa...un abrazo para ti y TODOS los tuyos”; “Gracias por cambiarle la vida eso dice mucho de una persona. Bendiciones”, fueron algunos de los comentarios.

Érika Zapata responde a críticas sobre su forma de hablar

“Esa Érika Zapata habla muy maluco, qué hijue*** nota, pero qué habladito el de esa pelada tan mamón”, le comentó una internauta a la periodista por medio de Twitter.

Érika no perdió tiempo y decidió responder el comentario negativo de inmediato. “Uno no elige cómo hablar. Qué bueno que me criticaras, pero la nota, si es el caso. Mi voz no es mi culpa”.

“Esta ha sido la época más bonita de mi vida. Gozando de una excelente oportunidad laboral y saliendo adelante con mi familia. Sin embargo, también me he tenido que enfrentar a lo malo, a detractores que me salieron de la noche a la mañana y a gente que me quiere hacer daño”, agregó la comunicadora social por las críticas frecuentes que recibe.

De igual manera, es necesario destacar que incluyó que “uno se blinda con Dios. Son épocas en que he formado el carácter. Algunos dicen que son una puesta en escena forzada y otros que quiero fama. Pero yo no soy nada de eso, estoy luchando por mis sueños como mucho de ustedes y quise hacerlo a mi estilo”.

Además, sobre su aspecto físico y una intervención en su boca Érika dijo en una entrevista lo siguiente. “Muchachos, pero la sonrisa es postiza porque yo me quebré estos dientes [señaló los frontales] en un accidente. Me caí en el baño. Esa fue una de las razones por las que me hicieron mucho matoneo cuando estaba pequeña. Me quedé mueca y me pusieron dientes del Sisben, entonces imagínense cómo me quedó”, manifestó sin tapujos en la emisora Tropicana.

“Me hicieron uno y después me hicieron el otro [dientes], pero con este ya estoy bien”, agregó Érika Zapata sobre otra intervención en su boca. Los seguidores de la comunicadora social siempre la defienden y eso es muy importante para Érika.