SuperSolidaria alerta de presuntas irregularidades en Coosalud

La Superintendencia de la Economía Solidaria reveló las conclusiones de su intervención administrativa en Coosalud Cooperativa. Aparentemente, habría un desvío y ocultamiento de recursos entre 2019 y 2025.

La versión de la entidad es que, presuntamente, habría una arquitectura financiera mediante la cual se habrían trasladado obligaciones económicas originalmente a cargo de las EPS hacia la Cooperativa y otras estructuras relacionadas, con el fin, aparentemente, de ocultar sus deudas.

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“El análisis identifica una dinámica en la que las deudas con clínicas y proveedores habrían sido objeto de operaciones sucesivas, como compraventa de cartera, cesiones, pagarés en blanco y estructuras fiduciarias, que podrían haber permitido transformar pasivos en registros contables, como inversiones o capitalizaciones, modificando así la forma en que se reflejaba la situación financiera”, dijo la Superintendencia en un comunicado de prensa.

Dentro de los hechos analizados se enumeraron presuntas simulaciones de compras de cartera por más de 55.000 millones de pesos de prestadores de salud, contratos por más de 37.000 millones respaldados con la firma pagarés en blanco, la constitución de un patrimonio autónomo para reorganizar obligaciones con múltiples acreedores en la cual se identifican transacciones que podrían alcanzar los 90.600 millones de pesos y procesos ejecutivos superiores a los 300.000 millones de pesos derivados de estas operaciones.

Coosalud. Imagen de referencia. Foto: Colprensa.

La Superintendencia también manifestó que habría una diferencia significativa en el fondo de aportes sociales de los asociados que debía registrar cerca de 15.000 millones de pesos y, al parecer, presenta un saldo inferior, lo que plantearía la posible utilización de estos recursos en operaciones relacionadas con la supuesta estructura.

“Igualmente, se identifican aspectos relevantes en la trazabilidad de recursos asociados a operaciones crediticias de alto valor, incluyendo un crédito por 221.000 millones de pesos, en el cual parte de los recursos no presenta una ruta claramente determinada dentro de la cooperativa, mientras otros fueron objeto de múltiples movimientos financieros hacia terceros”, se agregó en el boletín de prensa.

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Frente a este escenario, la Superintendencia informó que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los hallazgos y aportó los soportes técnicos correspondientes.