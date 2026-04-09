La estrategia de la Supersolidaria para enfrentar el aumento de las tasas de interés

El Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene lista una estrategia para enfrentar el incremento de las tasas de interés que fijó el Banco de la República y que se pactó en 100 puntos básicos.

La superintendente María José Navarro anunció en el Congreso que la entidad tiene listas las herramientas para entregar créditos a los ciudadanos, incluso a quienes estén reportados en Datacrédito.

“Ante el alza por parte de la Junta del Banco de la República y también en el marco del decreto de emergencia económica emitido por el Ministerio de Hacienda, desde la Superintendencia de Economía Solidaria hemos emitido una circular que cambia por completo las reglas de juego para el otorgamiento de crédito productivo y asociativo y que beneficiará a miles de personas que hacen parte de asociaciones, organizaciones de base y cooperativas del sector real”, dijo la funcionaria.

Navarro aseguró que la metodología busca evaluar la viabilidad de los proyectos o negocios para los cuales se están solicitando los créditos.

“Se trata de una nueva metodología de evaluación de capacidad de pago. Creemos que esto revoluciona el crédito asociativo bajo una premisa, y es que la exclusión financiera no es la falta de capacidad de la gente, sino una limitación basada en herramientas tradicionales, en la forma en que se ha evaluado la capacidad de pago de la gente”, reiteró.

La estrategia fue bien recibida por distintos sectores políticos, que tienen expectativas frente a la puesta en marcha de esta apuesta económica.