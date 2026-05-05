Finanzas
Contrato a empleados domésticos en Colombia: hay sanción de hasta $26 millones por no pagarles ARL ni riesgos
El incumplimiento en seguridad social no solo genera sanciones, también expone al empleador a asumir costos médicos.
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5 de mayo de 2026 a las 11:50 a. m.
Una mujer en Argentina se ha hecho viral, gracias a los lujos que se da como resultado de la labor que desempeña. Foto: Getty Images
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