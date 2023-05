Forbes valoró la fortuna de Holmes en 4.500 millones de dólares y la describió como la mujer multimillonaria más joven que no heredó su fortuna.

Elizabeth Holmes, la ‘estrella de Silicon Valley’, comenzó su condena de once años de cárcel por fraude

Este martes 30 de mayo, la estrella estadounidense de la biotecnología Elizabeth Holmes comenzó a cumplir su sentencia de once años de cárcel en una prisión del estado de Texas, donde fue enviada por estafar a inversores de su empresa, Theranos, por varios millones de dólares.

La mujer de 39 años llegó a la prisión federal de mujeres en Bryan, cerca de Houston, después de que una corte negara su última petición para permanecer libre mientras apelaba la condena por fraude.

Prisión federal de mujeres en Bryan, Houston. - Foto: AP

“Podemos confirmar que Elizabeth Holmes ha llegado a la Prisión Federal Camp Bryan (...) y está en custodia de la Oficina Federal de Prisiones”, dijo la autoridad en un comunicado.

Según The Wall Street Journal, la mayoría de los reclusos de Bryan están condenados por delitos de cuello blanco, cargos menores relacionados con drogas y por acoger a inmigrantes ilegales.

Es de recordar que, Holmes fue sentenciada en noviembre de 2022 con el fallo del juez federal de distrito, Edward Davila, pronunciado en un tribunal de San José, California. La Fiscalía había pedido a la corte una pena de 15 años de prisión y que la acusada devolviera 800 millones de dólares a sus víctimas.

“Cegada por la ambición”, Holmes “estafó por cientos de millones de dólares a decenas de inversores” pero además “puso en peligro a los pacientes”, afirmó la fiscal Stephanie Hinds, acusando a la empresaria de no asumir la responsabilidad de sus actos en noviembre de 2022.

Para ese momento, los abogados de Holmes replicaron que su cliente no representaba ningún peligro, no se ha beneficiado materialmente de este caso, y, por tanto, no merecía una condena de más de un año y medio de prisión por haber fracasado en su “ambicioso proyecto”, lo que fue desestimado por la corte y fue condenada a 11 años de cárcel.

Estaba previsto que empezara a cumplir su condena el 27 de abril, pero sus abogados presentaron un recurso de última hora por cuestiones procesales después de que se denegara un intento anterior.

Female inmates move between buildings at the Federal Prison Camp where Elizabeth Holmes, the former founder and CEO of Theranos, is expected to arrive to begin her 11 year sentence for fraud relating to the defunct company Tuesday, May 30, 2023, in Bryan, Texas. (AP Photo/Michael Wyke) - Foto: AP

El juez de la Corte del Distrito de Estados Unidos, Edward Davila denegó el 17 de mayo la nueva petición, por lo que Holmes tuvo que presentarse a las autoridades penitenciarias este 30 de mayo.

En una sentencia separada, Davila ordenó a Holmes y a su mano derecha en Theranos, Ramesh “Sunny” Balwani, pagar 452 millones de dólares a las víctimas de su fraude, incluido el magnate Rupert Murdoch, propietario de Fox News, a quien le corresponden 125 millones.

Holmes se convirtió en una estrella de Silicon Valley cuando anunció que Theranos, su compañía, iba a desarrollar tecnología para perfeccionar las pruebas de sangre a través de un dispositivo de diagnóstico médico de amplio rango, y que apenas requería unas gotas de sangre.

Como fundadora de esta empresa, Holmes se convirtió en una celebridad de la tecnología y fue capaz de atraer inversiones de reconocidas figuras políticas y de algunos de los personajes más ricos del mundo, entre ellos Rupert Murdoch; el fundador de Oracle, Larry Ellison; y la cadena de farmacias Walgreens.

Theranos también alcanzó fama por la entidad de los miembros de su junta directiva, como los ex altos funcionarios estadounidense Henry Kissinger, George Shultz y Jimm Mattis.

AVANCE XML La fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes , llega con su familia y su socio Billy Evans para ser sentenciada por sus condenas por defraudar a los inversores en el inicio de pruebas de sangre en el juzgado federal de San José, California, EE. UU., 18 de noviembre de 2022 - Foto: REUTERS

Sin embargo, la suerte de la mujer que desertó de la Universidad de Stanford llegó a su fin cuando una investigación de The Wall Street Journal cuestionó la capacidad de los dispositivos de Theranos y la validez de las pruebas de sangre.

En 2014, Forbes valoró la fortuna de Holmes en 4.500 millones de dólares y la describió como la mujer multimillonaria más joven que no heredó su fortuna.

*Con información de AFP.