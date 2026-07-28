¿Por qué su celular se pone lento o se apaga cuando hace calor? La explicación científica del sobrecalentamiento

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advirtió que Colombia atraviesa un periodo de temperaturas excepcionalmente altas, con registros de hasta 41,4 °C en ciudades como Valledupar y sensaciones térmicas cercanas a los 40 °C en varios sectores de la región Caribe.

Si su celular se calienta demasiado, nunca cometa este error al intentar enfriarlo: podría dañar la batería más rápido

Este panorama, marcado por alertas de altas temperaturas que se extienden desde San Andrés hasta los valles interandinos, también ha dejado en evidencia una vulnerabilidad tecnológica que afecta a millones de usuarios: los celulares pueden colapsar cuando permanecen expuestos a la radiación solar directa durante periodos prolongados.

Pero, ¿por qué ocurre esto? El funcionamiento anormal de un teléfono inteligente bajo el sol del mediodía responde a un mecanismo de protección térmica integrado en el propio dispositivo. Cuando la radiación solar incide directamente sobre el celular, la pantalla debe aumentar su nivel de brillo para mantener una buena visibilidad, lo que incrementa el consumo de energía y, en consecuencia, la generación de calor interno.

El uso intensivo del celular puede tener consecuencias, y el sobrecalentamiento es una de las más comunes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta temperatura adicional se suma al calor del ambiente y, si el dispositivo no logra disiparla con suficiente rapidez, los componentes internos comienzan a sobrecalentarse, activando medidas de protección para evitar daños.

Cuando el dispositivo no logra disipar el calor de manera eficiente, los sensores internos detectan que componentes como la placa base y la batería están alcanzando temperaturas que superan los límites de seguridad. Para evitar daños en el hardware o un deterioro prematuro de la batería, el sistema operativo activa un mecanismo conocido como thermal throttling o limitación térmica, que reduce el rendimiento del procesador para disminuir la generación de calor.

El sobrecalentamiento suele estar acompañado de otros síntomas que pueden alertar. Foto: Getty Images

Como resultado, el celular puede volverse más lento, tardar más en abrir aplicaciones o presentar una menor fluidez. Si la temperatura continúa aumentando, el equipo puede apagarse automáticamente como medida de protección para evitar daños internos.

En ese sentido, el sector tecnológico global se encuentra ante la necesidad de redefinir sus estándares de fabricación. El esfuerzo se centra en reestructurar la ingeniería interna para garantizar la continuidad operativa del usuario en cualquier condición ambiental. La industria ha entendido que la visibilidad a pleno sol y la estabilidad energética son requerimientos de gran importancia del diseño arquitectónico móvil.

El sobrecalentamiento suele estar ligado a apps exigentes o fallos de sistema. Foto: Getty Images

¿Cuál es el verdadero enemigo ante temperaturas extremas?

El aumento térmico no solo afecta la visibilidad del panel; el impacto más severo de las olas de calor actuales recae sobre los sistemas de almacenamiento de energía convencionales. Las baterías de iones de litio tradicionales sufren una degradación acelerada cuando operan de forma sostenida por encima de los límites ambientales normales, reduciendo drásticamente su vida útil y eficiencia de carga.

Ante esto, la arquitectura de nueva generación implementa celdas de alta densidad, alcanzando capacidades de hasta 7000mAh optimizadas con capas de aislamiento específicas resistentes a altas temperaturas. Estas estructuras no solo permiten soportar sistemas de carga rápida como la tecnología SuperCharge de 80W, sino que aseguran que el intercambio de electrones se mantenga estable, transformando los estándares de seguridad energética en movilidad.

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En este contexto, los avances en la gestión energética impulsada por inteligencia artificial han permitido que los teléfonos de nueva generación optimicen de forma dinámica el consumo de energía de acuerdo con las condiciones de uso.

Un ejemplo es el Honor 600, que incorpora tecnologías de administración de energía y una batería diseñada para mantener un funcionamiento estable incluso en escenarios exigentes, como temperaturas de hasta -20 °C o cuando el nivel de carga desciende al 20%.