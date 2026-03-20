Cuidado con la inteligencia artificial: estas son cinco cosas que nunca debería compartir

La llegada de la inteligencia artificial ha transformado la forma en que las personas trabajan, se comunican y acceden a la información. Desde asistentes virtuales hasta sistemas capaces de automatizar tareas complejas, esta tecnología promete eficiencia y comodidad. Sin embargo, su rápido avance también ha abierto la puerta a nuevos riesgos, especialmente cuando se utiliza con fines maliciosos.

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Uno de los principales peligros del uso indebido de la IA es su capacidad para comprometer los datos personales. En la actualidad, los ciberdelincuentes pueden aprovechar herramientas basadas en inteligencia artificial para desarrollar ataques más sofisticados, difíciles de detectar y altamente personalizados.

Ante este panorama, diversos expertos insisten en que existen ciertos datos que no deberían compartirse con este tipo de herramientas por razones de seguridad.

El medio Computer Hoy explica que, entre las amenazas emergentes, destaca una técnica conocida como inyección de prompts. Este método consiste en manipular al sistema mediante frases o instrucciones cuidadosamente diseñadas para “engañar” al asistente virtual.

El riesgo no se limita únicamente al funcionamiento interno de la IA. También existen programas maliciosos, conocidos como malware, capaces de tomar el control de dispositivos de forma remota. Una vez dentro del equipo, estos pueden monitorear la actividad del usuario, capturar lo que aparece en pantalla e incluso acceder a conversaciones privadas, incluidas aquellas que se mantienen con asistentes virtuales.

Uno de los mayores peligros radica en la exposición de información personal. Foto: Getty Images

A continuación, se presentan algunos de los datos más importantes que conviene proteger:

Datos financieros

Los datos bancarios son, sin duda, los más sensibles. Compartir números de cuenta, capturas de aplicaciones financieras o información de tarjetas puede facilitar robos directos de dinero.

Documentación personal

Información como nombres completos, números de identificación, pasaportes o cualquier documento oficial puede ser utilizada para la suplantación de identidad. Con estos datos, un atacante podría realizar trámites, abrir cuentas o cometer delitos en nombre de la persona afectada.

Salud mental

Cada vez es más frecuente que las personas hablen abiertamente sobre su salud física y mental en plataformas digitales. Aunque esto contribuye a generar conciencia, también implica riesgos. La información clínica puede revelar vulnerabilidades que podrían ser utilizadas de manera indebida por terceros, desde aseguradoras hasta ciberdelincuentes.

Contenido multimedia

Las fotos y los videos también representan un riesgo mayor del que aparentan. Muchos usuarios utilizan imágenes personales para generar versiones estilizadas mediante herramientas digitales o inteligencia artificial. Sin embargo, estos archivos pueden almacenarse y utilizarse para entrenar modelos, lo que implica perder el control sobre su uso futuro.

El desarrollo acelerado de la IA ha sido aprovechado por ciberdelincuentes para perfeccionar sus métodos de ataque. Foto: Getty Images

Ubicación

Publicar direcciones, ubicaciones en tiempo real o planes de viaje puede poner en riesgo la seguridad física. Este tipo de información permite a desconocidos saber dónde se encuentra una persona o cuándo no está en casa, lo que facilita posibles robos u otras situaciones peligrosas.

En un entorno cada vez más digitalizado, la protección de la información personal se convierte en una responsabilidad clave. Comprender los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial es el primer paso para prevenir incidentes y hacer un uso más seguro de estas tecnologías.