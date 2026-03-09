OpenAI anuncia cambios clave y decide pausar una de las funciones más esperadas de ChatGPT: esta es la razón

OpenAI decidió retrasar el lanzamiento del llamado “modo adulto” para su chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, con el objetivo de centrar sus esfuerzos en mejorar la inteligencia del sistema, sus capacidades de personalización y la experiencia proactiva del asistente.

La compañía liderada por Sam Altman anunció en octubre del año pasado una nueva función para ChatGPT que permitiría a los usuarios adultos verificados acceder a contenido erótico en sus conversaciones. Esta propuesta surgió junto con un sistema de verificación de edad diseñado para que el chatbot pueda identificar de forma autónoma cuándo está interactuando con menores.

En un inicio, el lanzamiento de esta versión —bautizada como “modo adulto”— estaba previsto para diciembre de 2025. Sin embargo, más adelante la directora ejecutiva de aplicaciones de OpenAI, Fidji Simo, explicó que la función llegaría durante el primer trimestre de 2026, con el fin de reforzar primero las capacidades de predicción de edad del sistema antes de habilitar el acceso a este tipo de contenido.

OpenAI retrasa el “modo adulto” de ChatGPT. Foto: Getty Images

Ahora, un portavoz de OpenAI confirmó que la compañía decidió aplazar nuevamente el lanzamiento del “modo para adultos” de ChatGPT para priorizar “trabajos que son de mayor relevancia para más usuarios en este momento”.

Según explicó en declaraciones al periodista Alex Heath en su boletín informativo Sources, la decisión responde a la necesidad de enfocar los esfuerzos en fortalecer la inteligencia del modelo y avanzar en el desarrollo de sus capacidades de personalidad.

El lanzamiento del llamado “modo adulto” estaba previsto para diciembre de 2025. Foto: NurPhoto via Getty Images

Asimismo, durante este tiempo la empresa busca potenciar las opciones de personalización del asistente y mejorar la forma en que interactúa con los usuarios, con el objetivo de ofrecer una experiencia más proactiva.

Por ahora, el despliegue del “modo adulto” queda suspendido hasta nuevo aviso. OpenAI no ha anunciado una nueva fecha tentativa para su lanzamiento ni ha dado detalles sobre cuándo podría retomarse este proyecto.

*Con información de Europa Press