Ricardo Montaner preocupó por su apariencia física y se rumora enfermedad por peculiar mensaje: “Le he pedido a Dios volverlos a ver”

En la industria musical hay un nombre que suena desde hace ya décadas y es Ricardo Montaner, el intérprete de canciones como La gloria de Dios, Me va a extrañar, Tan enamorados, Aunque ahora estés con él, entre otros, logró consolidarse como uno de los cantantes más importantes de la música romántica.

Además de ser reconocido en varios países por su música, su vida personal también ha sido de gran interés por los fanáticos, empezando por su historia y polémica creada en Venezuela por el secuestro y sus opiniones de la situación política del país.

Ricardo Montaner | Foto: Getty Images for Ntertain

Por otro lado, sus hijos (Evaluna, Mauricio y Ricky Montanero9 decidieron seguir sus pasos en la música y por esto, también su vida se ha vuelto de interés público. Además, su hija Evaluna se casó con el colombiano Camilo Echeverry, quien también es un reconocido cantante.

Ricardo Montaner preocupó por su estado físico

Recientemente, lo que se ha hablado del cantante argentino es que sus seguidores han manifestado una constante preocupación por él, ya que en las publicaciones que hace en su cuenta oficial de Instagram, se ha dejado ver algo delgado y con una apariencia totalmente distinta.

Fue Univisión quien dio a conocer esta preocupación, e incluso dejó ver que algunos de sus fanáticos hablar de una posible enfermedad o condición de salud, lo cual no ha sido confirmado ni desmentido por el artista, su familia o su equipo de trabajo.

El cantante subió un video de él el pasado 10 de septiembre haciendo ejercicio y cantando, pero lo que llamó la atención de sus seguidores fue la delgadez que tiene, que para muchos es extrema.

Por otro lado, otra de las razones por las que se empezó a hablar de este tema fue porque para la celebración de su cumpleaños, en el que llegó a 68 años el 8 de septiembre, el cantante dejó este mensaje.

“Le he pedido a Dios volverlos a ver a unos metros de mí, para cantarles como de costumbre. Que Dios disponga el tiempo, pero que no se tarde”, dijo.

Esto despertó los comentarios de los mismos internautas y así como unos reaccionaron de manera angustiada, otros se lo tomaron de manera jocosa.

“La única enfermedad que le veo es el envejecimiento”; “¿Qué quieren? va para 70 años y necesita descansar más y disfrutar de su familia"; “Parece que tuviera 80 años, se está derritiendo”; “¿68 años? pero está demasiaado deteriorado. la obsesión de estar tan delgado. Le hacen falta como 5 kilos de masa corporal", escribieron algunas de las personas.