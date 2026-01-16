Gente

Reconocido presentador de noticias Caracol le dice adiós al canal: ¿Se va para la competencia?

Andrés Montoya confirma su llegada a Canal Uno tras renunciar a Noticias Caracol. Conozca las razones de su salida y el programa que dirigirá desde el 19 de enero.

Valentina Rueda Rodríguez

17 de enero de 2026, 2:41 a. m.
Andrés Montoya revela su destino tras decir adiós a Noticias Caracol
Andrés Montoya revela su destino tras decir adiós a Noticias Caracol Foto: x

Tras semanas de especulaciones y una sentida despedida de la que fue su casa por años, el reconocido presentador Andrés Montoya ha confirmado finalmente cuál será su nuevo rumbo profesional. El periodista paisa, que se ganó el cariño de la audiencia en la primera emisión de Noticias Caracol, dará un salto estratégico a la competencia para asumir un reto que redefine su carrera.

El salto a la competencia: ¿A dónde llega Andrés Montoya?

Lo que muchos consideraban un simple rumor se ha convertido en una realidad informativa. Montoya no solo regresa a la televisión, sino que lo hace para liderar un espacio de alto impacto. El presentador llega a las pantallas del Canal Uno para ponerse al frente de ‘Sin Carreta’, el programa de opinión y noticias que anteriormente conducía Juan Diego Alvira antes de su paso a Caracol Radio.

Este movimiento no es menor. Montoya no solo figurará como el rostro principal frente a las cámaras, sino que asumirá el cargo de jefe de emisión, lo que demuestra una evolución en su perfil periodístico, pasando de la presentación a la toma de decisiones editoriales y estratégicas en el set.

“Antepongo mi bienestar”: Las razones detrás de su salida

La salida de Andrés de Noticias Caracol fue un golpe bajo para los televidentes que cada mañana lo veían junto a Alejandra Giraldo. Sin embargo, detrás de las luces y las cámaras, el periodista atravesaba un proceso de reflexión profunda. Montoya fue enfático en que su ciclo en el canal de los Santo Domingo había llegado a su fin de manera natural.

“En la primera emisión de Noticias Caracol definieron hacer cambios internos en la dinámica que tiene la emisión y esos cambios alentaron, de alguna manera, ese cierre de ciclo... estoy anteponiendo mi bienestar, mi salud, mi hijo y mi familia”, declaró el comunicador.

El periodista confesó que la carga laboral de los informativos de madrugada es agotadora y que, en este punto de su vida, necesitaba priorizar la calidad de tiempo con su hijo, Pedro, quien reside en Medellín. El nuevo formato en Canal Uno le permitiría un equilibrio más saludable entre su exitosa carrera y su rol como padre.

Andrés Montoya no llegó a la cima de la noche a la mañana. Su carrera en Caracol inició en la sede regional de Medellín, donde su profesionalismo destacó rápidamente, llevándolo a la sede principal en Bogotá. Durante años, fue el equilibrio perfecto entre la rigurosidad informativa y el carisma que exige la televisión matutina.

Su llegada a ‘Sin Carreta’ el próximo 19 de enero marca un hito en la programación del Canal Uno, que busca recuperar terreno en el rating nacional con una figura fresca pero experimentada. Los seguidores del “paisa” ya han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, celebrando que su talento no se apague, sino que se transforme en un formato más dinámico y cercano a la gente.

