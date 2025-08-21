Juan Ricardo Lozano, más conocido como Alerta, es un humorista y actor colombiano, reconocido por su participación en el programa de televisión Sábados Felices y su más reciente aparición en la segunda temporada de La casa de los famosos.

El comediante ha sorprendido a sus seguidores, pues hace poco visitó a Epa Colombia cuando se encontraba en la cárcel El Buen Pastor, generando conmoción por su gran gesto.

Sin embargo, el día de hoy, volvió a ser tema de conversación, tras una fuerte confesión que realizó en una exclusiva entrevista en Lo sé todo Colombia y contó detalles de lo sucedido.

“Tuvimos un problema con el mánager de Altafulla, el señor Carlos, no quiero decir el apellido”, empezó diciendo el actor, mencionando que también ha tenido diferencias con los medios y que el importante era el ganador del reality.

Juan Ricardo Lozano 'Alerta' reveló el problem que tuvo con el mánager de Altafulla. | Foto: Captura de Instagram @losetodocol

“Teníamos unas oportunidades de negocios inmensamente grandes. Los fue cerrando, no daba la cita, los esquivo, no contestaba y obviamente, a veces los medios frenan a los artistas”, agregó el humorista, quien culpa al representante del cantante de los proyectos que no se realizaron.

Según el video, Alerta tendría unos eventos y presentaciones en compañía de Altafulla, los cuales se trataban de conciertos musicales y shows del humorista, cada uno haciendo lo que se dedica.

“Yo creo que es un saludo para mi querido Altafulla, que estaba representado por este señor y no hemos podido tener conexión, pero creo que ya va a ser muy difícil porque se han perdido los contactos. Los empresarios que querían esto desde el principio”, añadió Juan Ricardo.

Adicionalmente, el periodista David Palencia mencionó que el programa se había comunicado con el mánager, Carlos, y mostró una captura de pantalla con la que sería la respuesta: “Si él se siente bien diciendo esas cosas, pues ya él sabrá. De mi parte, el máximo respeto”.

Para finalizar, Alerta dio a entender que su relación con el barranquillero es buena, razón por la que decidió dejarle unas últimas palabras: “Altafulla, mi compadre y ahí estamos”.

¿Cómo fue la visita de Alerta a Epa Colombia?

En la misma entrevista le preguntaron por la empresaria que se encuentra privada de su libertad y dijo que la situación es muy compleja, pero le agradece por la confianza y haberle permitido visitarla.