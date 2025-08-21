Murió Carlos ‘Cerdo’ Molina, recordado humorista de ‘La Tele Letal’ y ‘El Siguiente Programa’

Por medio de las redes sociales de La Tele Letal, antiguo programa de Red +, se confirmó el fallecimiento de Carlos Molina, reconocido como Cerdo, uno de los actores y humoristas con mayor relevancia y popularidad en la industria de la televisión en Colombia.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, escribieron:

Carlos Molina ha fallecido. Da tristeza reconocer que somos como un sueño, pero Carlos no ha muerto, ahora es ilimitado, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atado a ninguno. Vivirá y crecerá en la mente de todos los que lo recordamos. pic.twitter.com/PL7coBVI7V — La Tele Letal (@LaTele_Letal) August 21, 2025

Los comentarios ante la revelación no se hicieron esperar y miles de personas manifestaron su tristeza por lo ocurrido.

“El más grande”; “No puede ser, su legado nos acompañará por siempre”; “Presidente eterno de nuestros corazones”; “Una persona que jamás olvidaremos. Gracias por tanto entretenimiento”; “Qué tristeza. Ahora sí, nos comió el marrano, era la única esperanza del país”; “No, Dios, te llevaste al cerdo equivocado... de mis personajes favoritos” y “Se dormía, se embriagaba, era grosero con la gente y aun así, fue el mejor candidato presidencial de Chibchombia”, son algunas de las palabras que se leen.

Carlos Molina "cerdo" 🐖 dejo un legado inmenso en la sociedad colombiana, un verdadero icono de la cultura con sus comentarios despampanantes y sin filtro , un tipo sin enemigos, burlado, ridiculizado por su aspecto pero nunca actor porno ni político . pic.twitter.com/9lHPwHfbKI — Juan Pablo (@JP_HuracanBand) August 21, 2025

¿Cómo saltó a la fama Carlos ‘Cerdo’ Molina?

En el año 1990 se unió al elenco de La Tele, recordado programa de humor y sátira con tinte político junto a Martín de Francisco, Santiago Moure y Banca Ligia de Franco, quien estuvo bajo la piel de Doña Anciana Decrépita.

Posteriormente, hizo parte de El Siguiente Programa, serie de animación y comedia en la que se parodiaban algunos de los temas de actualidad más importantes con respecto a la política, la farándula y las problemáticas sociales del momento.

¡Se no fue, no! Adiós al Cerdo, Carlos Molina. El verdadero iguazo respetable de esta patria 😥 pic.twitter.com/dZNZgCx6rf — DUARTE (@LugoDuarT) August 21, 2025

En estas producciones logró ganarse el cariño del público, quienes lo estuvieron apoyando en sus distintos proyectos a lo largo de los años y constantemente, seguían sus opiniones por medio de las redes sociales y los distintos formatos a los que logró llegar.

En el año 2022, Martín de Francisco, uno de sus amigos más cercanos, reveló que Carlos ‘Cerdo’ Molina tuvo que entrar al quirófano con el fin de realizarse un importante procedimiento médico, pues estaba presentando algunas complicaciones en lo que a su salud respectaba.

La operación de @CarlosMolinaCer fue complicada pero salió bien. Estará 4 días en la UCI. Gracias a todos. — Martín De Francisco (@MdeFrancisco12) January 18, 2022

Sin embargo, sin dar mayores explicaciones de lo sucedido y del tipo de tratamiento al que se sometió, dejó saber que tuvo buenos resultados y tuvo una buena recuperación.