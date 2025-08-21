Suscribirse

Gente

Murió Carlos ‘Cerdo’ Molina, recordado humorista de ‘La Tele Letal’ y ‘El Siguiente Programa’

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de reconocido programa de televisión.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

21 de agosto de 2025, 10:21 p. m.
El humorista fue una de las figuras más importantes en el mundo de la televisión.
El humorista fue una de las figuras más importantes en el mundo de la televisión. | Foto: X: @CarlosMolinaCer

Por medio de las redes sociales de La Tele Letal, antiguo programa de Red +, se confirmó el fallecimiento de Carlos Molina, reconocido como Cerdo, uno de los actores y humoristas con mayor relevancia y popularidad en la industria de la televisión en Colombia.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, escribieron:

“Carlos Molina ha fallecido. Da tristeza reconocer que somos como un sueño, pero Carlos no ha muerto, ahora es ilimitado, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atado a ninguno. Vivirá y crecerá en la mente de todos los que lo recordamos“, se lee en el post.

Los comentarios ante la revelación no se hicieron esperar y miles de personas manifestaron su tristeza por lo ocurrido.

“El más grande”; “No puede ser, su legado nos acompañará por siempre”; “Presidente eterno de nuestros corazones”; “Una persona que jamás olvidaremos. Gracias por tanto entretenimiento”; “Qué tristeza. Ahora sí, nos comió el marrano, era la única esperanza del país”; “No, Dios, te llevaste al cerdo equivocado... de mis personajes favoritos” y “Se dormía, se embriagaba, era grosero con la gente y aun así, fue el mejor candidato presidencial de Chibchombia”, son algunas de las palabras que se leen.

¿Cómo saltó a la fama Carlos ‘Cerdo’ Molina?

En el año 1990 se unió al elenco de La Tele, recordado programa de humor y sátira con tinte político junto a Martín de Francisco, Santiago Moure y Banca Ligia de Franco, quien estuvo bajo la piel de Doña Anciana Decrépita.

Posteriormente, hizo parte de El Siguiente Programa, serie de animación y comedia en la que se parodiaban algunos de los temas de actualidad más importantes con respecto a la política, la farándula y las problemáticas sociales del momento.

En estas producciones logró ganarse el cariño del público, quienes lo estuvieron apoyando en sus distintos proyectos a lo largo de los años y constantemente, seguían sus opiniones por medio de las redes sociales y los distintos formatos a los que logró llegar.

En el año 2022, Martín de Francisco, uno de sus amigos más cercanos, reveló que Carlos ‘Cerdo’ Molina tuvo que entrar al quirófano con el fin de realizarse un importante procedimiento médico, pues estaba presentando algunas complicaciones en lo que a su salud respectaba.

Sin embargo, sin dar mayores explicaciones de lo sucedido y del tipo de tratamiento al que se sometió, dejó saber que tuvo buenos resultados y tuvo una buena recuperación.

“La operación de Carlos Molina fue complicada, pero salió bien. Estará cuatro días en la UCI. Gracias a todos”, escribió.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cinco equipos con los objetivos claros para la postemporada: así va la MLB

2. Caso UNGRD: Fiscalía solicitó circular roja de Interpol contra César Manrique Soacha, mano derecha del presidente Gustavo Petro

3. Atentado en Cali: van tres capturados por el ataque terrorista en la capital del Valle del Cauca

4. EE. UU. revisa millones de visas vigentes para iniciar con deportaciones masivas: así puede afectarlo

5. Hito de Jefferson Lerma: después de 12 años lo logró en Europa y es inédito

LEER MENOS

Noticias relacionadas

carlos molinacerdomuerteMuertes de famosos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.