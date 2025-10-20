Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como La Liendra, es un creador de contenido que se ha destacado por su contenido único y para muchos es considerado como ejemplo, pues recientemente se atrevió a subir al nevado del Tolima y estuvo a punto de morir.

El también youtuber es muy activo en su perfil de Instagram, en el que tiene más de seis millones de seguidores, y el día de hoy aprovechó para hacer pública una propuesta que había recibido para hacer publicidad política.

“No voy a ser grosero, pero ya tenía que salir a decir este comunicado, lo siento”, dijo el influencer paisa, demostrando su molestia frente a las propuestas que ha recibido para que acompañe a ciertos partidos o reconocidas figuras del medio.

“Entiendan, por favor, que este pechito, La Liendra, no hace parte de ninguna campaña política”, agregó, afirmando que no está interesado y no está dispuesto a aceptar.

La Liendra expuso propuestas que ha recibido y que no aceptará. | Foto: Captura de Instagram @la_liendraa

También mencionó su molestia por la cantidad de dinero que le ofrecieron, pues es una alta suma de dinero que, según él, podría invertirse en otras cosas: “Cómo puede haber plata para pagarle a un pelado como yo mil millones de pesos y la salud mal, las calles mal, la educación, o sea, plata sí hay, pero para ciertas cosas”.

Por último, el novio de la reconocida influencer, Dani Duke, aseguró que ha recibido mensajes de diferentes personas y si le vuelve a llegar otra oferta, va a exponer a quienes lo han contactado.

“Por favor, no me busque, no me interesa, como ciudadano voy a votar por quien yo desee, pero no me voy a meter en política”, añadió.

¿La Liendra y Dani Duke serán padres?

En el videopódcast Realidades Ocultas, dirigido por Carolina Araujo, la paisa habló de diferentes temas, entre ellos sus inicios en redes sociales y su relación con La Liendra, confesando si desea tener hijos.

En el momento en que estaban hablando de sus proyectos, Dani respondió que espera seguir formándose como presentadora, seguir en el entretenimiento, explorar en su nueva empresa con grandes lanzamientos y cumplir uno de sus sueños con su pareja.

“Tener hijos con mi novio de aquí a cinco años”, confesó Daniela, mencionando que ya le había dicho a su pareja la idea de tener un bebé para el próximo año, pero Mauricio le había dicho que no dejara de tomar la pastilla de planificar.