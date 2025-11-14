Edward Porras se ganó el reconocimiento de millones de televidentes gracias a su labor en los medios nacionales, especialmente por sus reportes nocturnos. El periodista logró conectar con el público al mostrar, con detalle y cercanía, los hechos que ocurrían en las calles de Bogotá, convirtiéndose en una figura clave para visibilizar la realidad de la capital.

En días recientes, el comunicador —conocido popularmente como el Ojo de la Noche— publicó en su cuenta oficial de Instagram un llamativo video en el que narró una peculiar historia a la que tuvo acceso en un sector de la ciudad. Su relato rápidamente generó interés entre sus seguidores, quienes se mostraron sorprendidos por los detalles del extraño acontecimiento.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta de Instagram, Edward Porras tuvo acceso a un relato que le dieron taxistas y trabajadores del Terminal del Sur, quienes aseguraron que hechos paranormales inundaban la zona.

Según explicó en su contenido, las personas han presenciado cómo una mujer sale del cementerio que queda cerca, y sale corriendo con dirección a la localidad de Bosa o Ciudad Bolívar. Aunque no entienden qué sucede, varios ven este comportamiento en las noches.

“Y definitivamente pasan cosas extrañas ocurren en Terminal del Sur, estamos en la madrugada. 1:15 de la mañana, y aquí algunos taxistas y trabajadores afirman que efectivamente escuchan ruidos y han visto a una mujer que sale del cementerio del Apogeo”, comentó.

“Sale corriendo hacia la localidad de Bosa, y en oportunidades sale corriendo hacia Ciudad Bolívar, por la Autopista Sur”, agregó.

No obstante, el reportero, que ha tenido momentos graciosos en vivo, fue claro en que no solo sucedía esto, ya que un uniformado había logrado grabar una situación extraña dentro de la estación que estaba cerca del lugar. En las imágenes se logra ver una sombra que se asoma por unas escaleras, y luego desaparece sin explicación alguna.

A esto se le suma que, aparentemente, sucedería cada fin de semana en el mismo espacio y tiempo, por lo que ya es extraño e inesperado.

“Además, una vez, un policía grabó en la estación que queda muy cerca de este sitio, allá en la parte de abajo, una sombra que sube una escalera y se desaparece en el segundo nivel. Dicen que ese mismo espíritu se aparece cada fin de semana, no saben el por qué... es algo inexplicable”, agregó.