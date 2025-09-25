Edward Porras conquistó a millones de personas con su trabajo en los medios nacionales, precisamente en los reportes nocturnos. El reportero logró captar la atención con cada caso que registraba, dándole visibilidad a lo que sucedía en las calles de Bogotá.

Recientemente, el comunicador, conocido como el Ojo de la noche, compartió un particular clip en su cuenta oficial de Instagram, relató una historia particular a la que tuvo acceso en un barrio de la capital. Junto a su equipo, contó lo vivido.

Edward Porras, que ha vivido instantes graciosos en vivo, grabó un video en el que mencionó que en una esquina de la localidad de Kennedy ocurría algo extraño e inesperado. Cuando fueron informados sobre el hecho, con fotos y evidencias, acudieron al lugar, encontrándose con detalles fuera de lo común.

El reportero indicó que al sur había una anécdota muy rara, donde se decía que una mujer y un hombre salían a caminar de espaldas sin hablar o mirar a nadie. Su comportamiento era inexplicable, por lo que los vecinos tenían miedo.

“Las esquinas en Bogotá siempre van a tener una historia por contar. Ya son cuatro años que llegamos a este barrio, Catalina II, de la localidad de Kennedy”, comentó al inicio de la publicación.

“Llegamos a este sitio buscando unas imágenes que nos enviaron al celular de una mujer y un hombre que salían a caminar de espaldas, sin ver a nadie y sin hablarle a nadie. Lo cierto es que algo muy raro ocurrió, porque al estacionarnos en este punto especialmente… ¿A qué le olió, Freddy?”, indicó.

El Ojo de la noche también mencionó que les había quedado un recuerdo muy penetrante de ese día. Hubo un olor a azufre muy fuerte. Al indagar con su equipo, todos concluyeron que era invasivo y complejo.

“Olor a azufre”, dijo, a lo que su compañero aseveró: “Ese olor nunca se me va a olvidar”.

Mientras andaban por las mismas calles, reviviendo el recuerdo, aseguraron que todo era extraño, veían cómo las personas se persignaban y oraban.

“Estábamos acá, era una de estas casas que acabamos de pasar”, comentó el periodista. Un colega agregó: “No hablaban, caminaban así sin ver y no se tropezaban con nada, era muy extraño”.

“La gente y los taxistas, en esta esquina, persignándose, una mujer diciendo que estaba leyendo la Biblia porque sentía temor de lo que estaba sucediendo, y todo esto en medio de la celebración del Día de las Brujas”, concluyó.