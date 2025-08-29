Presentadora de Caracol Televisión cometió divertido error en vivo y no se lo perdonaron: “Pensé que este año iba a pasar invicta”

Un divertido momento se vivió recientemente en la emisión matutina de Noticias Caracol. Todo ocurrió cuando la presentadora Ana Milena Gutiérrez, reconocida por su carisma y espontaneidad, cometió un divertido error que provocó risas entre sus colegas. En plena transmisión en vivo, Gutiérrez volvió a confundir el nombre de su colega Edward Porras, más conocido como El ojo de la noche, a quien mencionó erróneamente como “Edward Perras”, antes de corregirse entre risas y disculpas.

Esta no es la primera vez que Ana Milena se equivoca con el nombre de Edward Porras. En 2024, durante otra emisión, cometió el mismo error, llamándolo también “Edward Perras”, lo que generó un momento similar de risas entre el equipo periodístico.

En aquella ocasión, Porras tomó el error con humor, lanzando incluso una broma a su compañera para quitarle la presión de la confusión.

Así quedó registrado el momento:

“Está con nosotros el ‘Ojo de la noche’, Edward Perras... Porras. No puede ser que esto me haya pasado otra vez. No puede ser. Yo pensé que este año iba a pasar invicta. Edward, por Dios…”, fue lo que dijo la periodista en el divertido momento.

Ana Milena Gutiérrez ha construido a lo largo de su carrera en Noticias Caracol una imagen entrañable entre la audiencia y sus colegas, no solo por su profesionalismo, sino por su capacidad de manejar con gracia y humor cualquier error en transmisión en vivo.

Ana Milena Gutiérrez, nacida en Villavicencio en 1981, ha forjado una destacada carrera periodística que inició en el canal regional Telepacífico y posteriormente en el programa matutino Día a día, de Caracol Televisión.

Desde 2017 forma parte de las presentadoras de Noticias Caracol, donde a finales de 2020 asumió el rol de titular en la emisión del mediodía.

Además de su labor en televisión, ha trabajado en Blu Radio y ha desarrollado una faceta de comunicadora enfocada en el emprendimiento, inspirando a otros a través de sus redes sociales y participando en eventos económicos relevantes.

En el plano personal, Ana Milena sorprendió a sus seguidores en 2024 al revelar que tiene una nueva pareja, aunque mantiene su vida privada con discreción, enfocándose en su crecimiento profesional y en proyectos que la llenan de motivación y compromiso social.