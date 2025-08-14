Famosa periodista de ‘Noticias Caracol’ lloró en vivo por el último adiós a Miguel Uribe Turbay

El miércoles 13 de agosto, Colombia se reunió para despedir al recordado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido el lunes 11 de agosto. Durante dos meses, el político enfrentó una dura batalla por su vida, un tiempo en el que el país entero se mantuvo a la expectativa, aferrado a la esperanza de un milagro.

A pesar de los intentos del equipo médico de la Fundación Santa Fe, su partida dejó un profundo dolor en el núcleo familiar. En una emotiva ceremonia, su esposa, María Claudia Tarazona, y su padre, Miguel Uribe Londoño, encabezaron el último adiós, en un acto que tocó profundamente a todos los presentes.

Sin embargo, en medio de esta jornada cargada de dolor y tristeza, las miradas de algunas personas se posaron en una reconocida periodista, quien no contuvo el llanto en medio del último adiós al congresista. Se trató de María Lucía Fernández, quien lloró en vivo al ver estas sentidas imágenes.

La comunicadora, conocida en los medios como Malú, fue protagonista de varias imágenes en redes sociales, en las que se le vio soltar varias lágrimas durante los últimos minutos de la transmisión del informativo de la noche. Todo ocurrió bajo el discurso de Miguel Uribe Londoño en la Catedral Primada, donde se refirió a la pérdida que golpeaba de nuevo a su familia.

Cuando terminaron de pasarse los videos de la emotiva despedida, Malú Fernández fue captada secándose las lágrimas y agachando un poco la cabeza, intentando no ser grabada de esta forma. No obstante, muy profesional, volvió a presentar el segmento, lanzando el comentario que le correspondía.

“Sí, señor, Jorge Alfredo. Esta canción era una de las preferidas de Miguel Uribe Turbay. El artista hoy la cantó para él”, comentó, mientras presentaba junto a Jorge Alfredo Vargas, quien también se veía afectado.

“Para la familia del senador Miguel Uribe, para Miguel, para María Carolina, para María Victoria, para Claudia, para todos, nuestro abrazo y nuestra solidaridad, también para Colombia en este momento tan crítico y doloroso. Terminamos, esto es Noticias Caracol”, afirmó el integrante de Caracol Televisión.