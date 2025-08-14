Suscribirse

Gente

Famosa periodista de ‘Noticias Caracol’ lloró en vivo por el último adiós a Miguel Uribe Turbay

La presentadora no ocultó lo afectada que se encontraba por esta ceremonia de despedida al senador.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

14 de agosto de 2025, 6:25 p. m.
Periodista de Caracol soltó lágrimas en medio de la despedida de Miguel Uribe Turbay.
Periodista de Caracol soltó lágrimas en medio de la despedida de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Noticias Caracol / Montaje SEMANA

El miércoles 13 de agosto, Colombia se reunió para despedir al recordado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido el lunes 11 de agosto. Durante dos meses, el político enfrentó una dura batalla por su vida, un tiempo en el que el país entero se mantuvo a la expectativa, aferrado a la esperanza de un milagro.

A pesar de los intentos del equipo médico de la Fundación Santa Fe, su partida dejó un profundo dolor en el núcleo familiar. En una emotiva ceremonia, su esposa, María Claudia Tarazona, y su padre, Miguel Uribe Londoño, encabezaron el último adiós, en un acto que tocó profundamente a todos los presentes.

Sin embargo, en medio de esta jornada cargada de dolor y tristeza, las miradas de algunas personas se posaron en una reconocida periodista, quien no contuvo el llanto en medio del último adiós al congresista. Se trató de María Lucía Fernández, quien lloró en vivo al ver estas sentidas imágenes.

Contexto: Paola Turbay le dio el último adiós a su primo, Miguel Uribe Turbay; compartió sentida foto: “Nos arrancaron a la fuerza”

La comunicadora, conocida en los medios como Malú, fue protagonista de varias imágenes en redes sociales, en las que se le vio soltar varias lágrimas durante los últimos minutos de la transmisión del informativo de la noche. Todo ocurrió bajo el discurso de Miguel Uribe Londoño en la Catedral Primada, donde se refirió a la pérdida que golpeaba de nuevo a su familia.

Lo más leído

1. Gustavo Petro cuestionó en pleno evento público los homenajes que se rindieron a Miguel Uribe Turbay
2. “Los cuerpos al río”: alias Andrey estaría detrás de una nueva guerra contra el ELN en Norte de Santander
3. Diosdado Cabello amenaza a EE. UU. tras ejercicios militares en el Caribe: “Nosotros también estamos desplegados”

Cuando terminaron de pasarse los videos de la emotiva despedida, Malú Fernández fue captada secándose las lágrimas y agachando un poco la cabeza, intentando no ser grabada de esta forma. No obstante, muy profesional, volvió a presentar el segmento, lanzando el comentario que le correspondía.

“Sí, señor, Jorge Alfredo. Esta canción era una de las preferidas de Miguel Uribe Turbay. El artista hoy la cantó para él”, comentó, mientras presentaba junto a Jorge Alfredo Vargas, quien también se veía afectado.

“Para la familia del senador Miguel Uribe, para Miguel, para María Carolina, para María Victoria, para Claudia, para todos, nuestro abrazo y nuestra solidaridad, también para Colombia en este momento tan crítico y doloroso. Terminamos, esto es Noticias Caracol”, afirmó el integrante de Caracol Televisión.

En los videos de redes sociales, muchas personas respaldaron a la famosa, afirmando que más allá de su imparcialidad como periodista, entendían lo humana que era.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Podrán juzgar de nuevo al menor que presuntamente disparó a Miguel Uribe Turbay cuando sea mayor de edad? Esto dijo un experto a SEMANA

2. Gustavo Petro cuestionó en pleno evento público los homenajes que se rindieron a Miguel Uribe Turbay

3. Luto por la muerte de reina de belleza que estuvo en Miss Universo 2017; primera finalista colombiana reaccionó

4. Fiscalía pide condena hasta de 12 años de cárcel contra el general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias

5. “Los cuerpos al río”: alias Andrey estaría detrás de una nueva guerra contra el ELN en Norte de Santander

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Noticias CaracolPresentadora colombianaMiguel Uribe Turbay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.