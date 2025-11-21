Edward Porras expuso situación paranormal que estaría ocurriendo en la calle 85 de Bogotá; aseguran que pasan cosas extrañas

Edward Porras ha logrado ganarse un lugar especial entre los televidentes colombianos gracias a su trabajo en los medios nacionales, en particular por los informes que realiza durante la noche. Su manera directa y cercana de contar lo que sucede en las calles de Bogotá lo convirtió en un referente para quienes buscan conocer la realidad cotidiana de la capital.

Recientemente, el reportero —popularmente conocido como el Ojo de la Noche— compartió en su perfil de Instagram un video que llamó bastante la atención. En este espacio, el famoso relató un inusual episodio que estaría pasando en un punto específico de la ciudad.

Esta historia, que captó la curiosidad de sus seguidores y generó múltiples reacciones, sorprendió con los testimonios en redes sociales. Varias personas confirmaron la situación, manifestando que algo extraño sucedía.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el clip, el Ojo de la Noche expuso una serie de comentarios, videos y anécdotas que le habían llegado por plataformas digitales, apuntando que en la 85 con carrera 15 pasaban cosas inusuales.

El periodista mencionó que la gente afirmaba que cerca de una construcción se escuchaban cosas raras, luces se encendía y titilaban, además de algunas sombras que se percibían. El reportero fue claro en que contenidos se veían reales, mientras que otros tenían matices de ser falsos o montajes, por lo que habían analizado todo.

“Asustan en la calle 85. Eso es lo que dicen los comentarios, los videos, las anécdotas y las historias que nos han enviado”, dijo al inicio del post.

“Es en la calle 85 con carrera 15. Hay una construcción que ya lleva varios meses, y que está muy cerca al Parque El Virrey. Las personas afirman que al salir de rumba, en todos estos establecimientos escuchan ruidos extraños, las luces titilan en la madrugada, han visto sombras... y en algunos de los videos que nos han enviado se ve cierto, otros no tanto”, agregó.

En su labor de saber si estos hechos eran reales, optó por dar una vuelta completa a la construcción, esperando informar si todo era real o si se trataba de algún montaje.

“Por eso vinimos a verificar, para seguir viendo y le vamos a dar la vuelta completa a esta construcción para ver si en realidad ocurren cosas extrañas aquí en el norte de Bogotá”, agregó.