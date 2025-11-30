Rafa Taibo reveló el lugar con mayor actividad paranormal en Colombia; no es Armero

Rafa Taibo es uno de los investigadores de fenómenos paranormales con mayor reconocimiento en el mundo hispano. Desde hace varias décadas ha destacado con diversos proyectos que buscan explorar posibles manifestaciones del más allá y profundizar en la existencia de lo misterioso y lo sobrenatural.

Producciones como Ellos están Aquí han alcanzado amplia difusión y le han permitido recorrer algunos de los lugares más inquietantes y cargados de historia, donde predominan relatos de tragedia y dolor.

Rafa Taibo reveló cuál es el lugar con mayor actividad paranormal en Colombia. | Foto: Instagram @rafataibo

Pese a haber visitado un sinnúmero de casas abandonadas, hospitales en ruinas y lugares cargados de leyendas, en una reciente entrevista con los locutores de La Kalle reveló cuál ha sido el lugar que más temor le ha generado en el mundo. Además, explicó las razones por las que no contempla regresar a ese lugar.

“El ‘top 1′ lo descubrí hace un mes, estuve en lo que llaman ‘La Catedral’, la prisión de Pablo Escobar (...) nunca había visto mis dispositivos alertar con tanta intensidad, ni en Armero”, dijo frente a los micrófonos de la estación de radio.

Por otro lado, reveló cómo funcionan los equipos con los que intenta identificar energías desconocidas y contó la sorpresa que se llevó al detectar niveles inusualmente altos de variación en los campos electromagnéticos, registrados por sus termómetros infrarrojos y cámaras térmicas.

“Yo no solo llevo uno (...) lo que hago es llevar varios dispositivos a la vez. Si todos se activan al mismo tiempo, entonces probablemente están detectando algo real (...) La verdad, yo nunca había visto los dispositivos a un volumen tan constante", afirmó.

Además, reveló que tuvo una de las sensaciones más densas y atemorizantes experimentadas a lo largo de su carrera, ya que llegó a sentir incomodidad física, lo que según sus palabras, es la alerta más grande.

“Yo digo que el mejor dispositivo de distinción es el pelo y lo que tú sientas, si tu instinto te dice ‘corre’, tienes que correr”, finalizó.

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas se manifestaron por medio de la sección de los comentarios y opinaron sobre la experiencia de Rafa Taibo.