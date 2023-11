Hija y expareja de Rafa Taibo se destapó sobre su historia con el actor español: “le pasó algo a él en su corazón”

Didí Taibo destapó su verdad del vínculo con Rafa Taibo

“Me acuerdo tanto que el primer día que entré a trabajar en un sitio conocí a Rafael Taibo, le regué un vino encima. Empezó a decirme ‘qué luz, qué niña tan bonita’. Nunca lo vi como que me estuviera coqueteando sino que vio algo que no había visto nunca. Por cosas personales tuve que dejar ese trabajo pero él se dio las mañas de buscarme. […] Me llamó un día y me invitó a cenar. Me dijo que llevara la hoja de vida, tuvimos una velada donde me preguntó toda mi vida y ese día le pasó algo a él en su corazón”, relató al programa de entretenimiento.

“Mi papá fue eso, mi salvavidas, mi rescate. Me acogió y lo que mi familia biológica no pudo. Me dijo ‘yo siempre he sido esa persona dadora, que ha estado contigo en todos los momentos. Yo te quiero adoptar’. Lo miré y me reí y le pregunté: ‘¿Cómo vas a adoptar a una pendeja de 24 años?’ […] Fuimos al odontólogo y al final él me cogió la mano y yo le digo: ‘Gracias, papá’. Los dos lloramos y él se quedó: ‘Eso soy, tu papá, aquí estoy contigo’. Cada vez que le digo ‘papá’ para él es importante que se lo recuerde. Somos los Taibo, al que le guste bien y al que no que se eche pomadita”, concluyó.