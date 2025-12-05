Edward Porras se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del periodismo en el país, gracias a sus reportajes nocturnos por las calles de Bogotá, su estilo directo y su presencia constante en noticieros como Noticias Caracol, medio en el que trabaja desde hace varios años.

Su labor lo ha posicionado como un rostro familiar para millones de televidentes, quienes encuentran en él una fuente confiable para entender lo que ocurre en la ciudad. Además, su capacidad para narrar hechos complejos de forma clara y accesible lo ha consolidado como un referente del periodismo de calle.

De igual manera, su contenido ha sido de interés para muchos usuarios, pues sus recientes videos de sucesos paranormales en ciertas zonas de la ciudad han generado expectativa en quienes les gusta ver esas experiencias y fenómenos.

Edward Porras confesó por qué no le gusta trabajar con periodistas de otros medios

Desde que el comunicador apareció en televisión y, más recientemente, en redes sociales, siempre se ha observado que trabaja de manera individual. Por ello, en una entrevista reciente respondió a la duda de por qué no se le ha visto con ningún otro periodista.

“Eso lo han tomado mal muchos compañeros. En la noche siempre hay un reto de ganarle a Caracol, de competir contra nosotros. Yo le decía hace poco a uno de los compañeros de otro medio: ‘Hermano, es que tiene que dejar de pensar en mi trabajo y hacer su trabajo’. Le decía yo: ‘haga su trabajo y le va mejor’. Porque ellos sí trabajan de la mano, pero no me gusta”, reveló.

Edward aseguró que muchos conocen que trabajar con otros colegas no es de su agrado, pero que recibe comentarios que lo juzgan y lo tildan de “mala clase”, solo que disfruta hacer su trabajo sin compañía y ha sido desde siempre.

“Para que ustedes sepan, en estos 18 años yo solamente he trabajado con un solo periodista de la mano, alguna vez”, afirmó, agregando que nunca antes se había visto con el colega hasta ese momento que colaboraron y sin entender, lograron empatizar.