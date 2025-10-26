Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ destapó escalofriante experiencia paranormal: “La amenaza había sido para todos”

La temporada de octubre se presta para que cientos de personas cuenten toda clase de experiencias que han pasado en su vida dentro del ámbito de lo paranormal, relatando esos momentos que cruzan lo tenebroso e inusual.

Recientemente, Franko Bonilla, exparticipante de MasterChef Celebrity, contó en La Red una anécdota bastante inesperada y angustiante, la cual estaba relacionada con un objeto misterioso y peligroso.

De acuerdo con lo que reveló en el formato de entretenimiento, a la edad de 14 años comenzó a tener acercamientos con la famosa tabla Ouija. Pese a su desconocimiento, este juego se salió de las manos un día, llevándolo a pasar un instante aterrador.

Bonilla indicó que, junto a tres amigos, se reunieron en un lugar en común para armar este escenario y probar suerte con dicho artefacto. Aunque todo lo tomaban con liviandad, las cosas se escalaron.

“Todo empieza por la curiosidad de adolescente. Un día llegamos con mi amigo de la ruta, y cuando nos bajamos, estaban otros del barrio ahí. Nos quedamos en la panadería del barrio, donde el dueño del lugar era uno más de nosotros. Ahí nos dijo que teníamos fama de estar jugando con la Ouija, y alguien propuso hacer ahí”, dijo ante cámaras.

El comediante señaló que ese día entendió que esto iba más allá de un juego de mesa, ya que la moneda que pusieron en el tablero se comenzó a mover sola, intentando darles un mensaje.

“En principio no se vio mal. A la 1:00 dijo que lo hiciéramos, sacamos una moneda de 20 pesos y comenzamos a hacerlo. Nos sentamos en una mesa y pusimos el dedito, al par de minutos comenzó a moverse... de todos los intentos, fue la primera vez que se movía. Se movía brusco”, relató.

El famoso mencionó que una entidad se puso en contacto con los cuatro, revelándoles que una frase que les puso los pelos de punta. A pesar de que cerraron este contacto, las situaciones se pusieron fuertes y causaron temor.

“Las risas comenzaron a acabarse porque para cualquier era visible que no era ninguno haciéndolo. Los dedos medio se tocaban... empezaron a echar madres. Se cierra la puerta de la panadería, y es cuando la moneda se calma. Letra por letra, y llevo 30 años recordándolo, esa entidad nos da un mensaje clarito. ‘EN LA NOCHE NOS VEMOS, GRAN HIJ%&$’, clarito”, comentó.

Franko Bonilla, que tuvo varios líos con Cony Camelo, fue a confesarse a la iglesia, regresando para darse cuenta que sus amigos no les fue muy bien.

“Cuando regreso de la iglesia, 40 minutos después, y veo que hay un tumulto de gente en la miscelánea, y veo que está la mamá de Yerson, la están abrazando, y me entero que cuando terminamos de hacer la tabla ouija, él se compró un pan negro con los 20 pesos y se atora, al punto de que llega una ambulancia y se lo lleva”, dijo.

Adicional a eso, otro de ellos apareció golpeado y rasguñado en la espalda, por lo que tuvieron que confesarle a sus papás lo que hicieron. Esto les quedó de lección, de manera que no volvieron a acercarse a este tipo de objetos.