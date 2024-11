“Morboso”: Cony Camelo se fue en contra de Franko Bonilla en redes sociales y generó reacciones

Desde los primeros capítulos que se emitieron de la sexta temporada de MasterChef Celebrity, se pudo observar cierta tensión negativa entre la actriz Cony Camelo y el comediante Franko Bonilla, pues en medio de las pruebas de campo y dentro de la cocina tuvieron una gran cantidad de discusiones y malos momentos. Sin embargo, muchos de los televidentes no entendían lo que pasaba entre estas dos estrellas, generando algunos bandos de apoyo para cada uno.

No obstante, en medio de una reciente entrevista con Buen Día Colombia, la actriz que le dio vida a Hilda en Los Reyes, reconocida telenovela del Canal RCN, habría revelado sus razones para no tener una buena relación con su compañero.

Cony Camelo en MasterChef Celebrity | Foto: Canal RCN

“Con ‘Franko’ fue muy incómodo, porque él en algún momento me citó aparte y me dijo: ‘te quiero decir algo, me siento muy atraído hacia a ti. Luego en el chat grupal, también. Me escribió en el chat personal a decirme: ‘Buenas noches, linda, me mandaba fotos de mí’”, dijo frente a las cámaras del programa matutino.

Además, afirmó que, pese a que el comediante habría tenido este tipo de acciones, en la competencia de cocina en varias ocasiones estaría en su contra y estaría esperando a que los chefs encontraran sus errores para que fuera eliminada de la competencia de manera definitiva.

“Todo era muy extraño, porque después me quería sacar. Yo no entendía muy bien qué pasaba y además yo no tenía en quién refugiarme y decirle esas cosas. Me hacía sentir muy incómoda y el programa lo que hizo también fue juntarnos, hacer todo lo posible porque estuviéramos juntos, y eso fue totalmente aún más incómodo para mí”.

La palabra que utilizó Cony Camelo para definir a Franko Bonilla

Hace pocas horas se publicó un dinámico video en las cuentas de redes sociales del Canal RCN en el que Cony Camelo tenía la tarea de responder algunas preguntas cortas con respecto a su participación en MasterChef Celebrity 2024.

Sin embargo, una de las que más llamó la atención por parte del público fue en la que se pidió definir a su compañero Franko Bonilla con una sola palabra: “Morboso”, dijo con seriedad.

El comediante hizo parte de la sexta temporada de MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN

Esto hizo que los usuarios de la aplicación se manifestaran por medio de la sección de los comentarios y compartieran sus opiniones: “Después de saber lo que Franko le hizo eso a Cony, esa palabra le cae de perla”, “Me cae mal, pero lo de Franko es verdad”, “Pueden decirle lo que quieran, pero el man debió respetarla, el man admitió que si lo hizo, entonces dejen de defenderlo” y “A mí me cae bien Cony, me encanta como es”, son algunos de los que llamaron la atención.

¿Qué otras preguntas respondió Cony Camelo?

- ¿Quiénes quisieras que fueran los finalistas?: Tendrían que estar Martina La Peligrosa y Paola Rey.

- ¿Quiénes crees que no debería estar en el top 8?: No, ni idea, no me importa, la cocina es una cosa, pero el juego es otra, entonces, cualquiera que llegue está bien.

- ¿Cómo defines tu relación con Dominica?: Mi relación con Dominica es muy buena, es cordial y está bien, me cae bien, me parece chistosa, chévere.

Cony Camelo tuvo que ponerse el delantal negro, después de que Dominica se lo concediera e hizo tremenda pataleta. | Foto: Tomada de YouTube RCN

- ¿Qué anécdota recuerdas durante el programa?: Yo creo que uno de los momentos más fascinantes fue cuando se vino ese palo de agua y tocó parar todo y todo el mundo se volvió loco ese día. Además, Martina casi se ahoga, Ilenia se agarró, lloró y todo eso, pero igual, terminamos ganando, fue como mágico.

- De los eliminados, ¿quién crees que debería estar en el top 8?: De pronto Ilenia porque ella lo venía haciendo muy bien.