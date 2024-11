Vicky Berrio sufrió aparatosa caída durante el reto de equipos en ‘MasterChef’: “Estoy coja”

No cabe duda de que numerosos participantes se han logrado ganar el corazón de muchos televidentes con sus ocurrencias, platos gastronómicos, comentarios y personalidades. Tal es el caso de la humorista Vicky Berrío, quien ha logrado sacar más de una risa a los jurados, televidentes y compañeros mismos. Sin embargo, en esta oportunidad protagonizó una aparatosa caída que dejó a más de uno preocupado.

Los concursantes se encontraban en cada una de sus estaciones, llevando a cabo el reto y realizando la preparación de los postres cuando la comediante se resbaló. Por su parte, la actriz Cony Camelo, una de sus compañeras de grupo, fue la primera en notar el incidente y no dudó en pedir asistencia médica.

Rápidamente, llegó el personal médico a revisar a la mujer que se había dado un golpe en la espinilla. La humorista dijo que el dolor era fuerte, pero no quería salir de la competencia, ni del reto.

“No paren, niñas, no paren”, expresó a sus compañeras de equipo, Cony Camelo y Dominica Duque, mientras la atendían.

“¿Cómo cocino tranquila con Vicky en el piso? Cada vez que me acerco, me regañan. Entiendo que queremos ganar, pero mi instinto me dice: ‘Ve y abraza a Vicky’”, fueron las palabras de la periodista sobre la caída.