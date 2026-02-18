Oportunidad única para ciclistas: nueva convocatoria del Distrito para registro de bicicletas en Engativá

La bicicleta se ha consolidado en los últimos años como un medio de transporte fundamental en Bogotá, debido a su uso común en actividades esenciales o recreativas. La ciudad cuenta con más de 600 km de ciclorrutas y con más de 1.5 millones de bicicletas.

Sin embargo, el uso de la bicicleta también ha estado acompañado por los casos de hurto y pérdida de bicicletas, lo que ha generado preocupación entre ciclistas y autoridades, motivando el diseño y la implementación de estrategias dirigidas a mejorar la seguridad de los biciusuarios y facilitar la recuperación de estos vehículos en caso de robo o extravío.

El miércoles 18 de febrero, la Secretaría de Movilidad estará en la franja de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. llevando a cabo el registro de nuevas bicicletas. El Registro Bici Bogotá es un sistema administrativo distrital obligatorio para todas las personas que poseen una bicicleta en la ciudad.

Este proceso se realiza de manera gratuita y 100 % virtual, lo que permite completarlo en cualquier momento sin necesidad de desplazarse físicamente a una dependencia municipal.

Si no puede asistir a esta convocatoria, a través de la plataforma registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co, también se puede inscribir su bicicleta proporcionando datos como marca, color, número serial del marco, modelo y fotografías del vehículo, junto con información personal del propietario.

La obligatoriedad del registro se estableció con el Decreto Distrital 242 de 2021, que a partir de enero de 2022 hizo obligatorio el inscripción de las bicicletas que circulan en Bogotá, con el fin de consolidar un mecanismo oficial que permita verificar el vínculo entre el propietario y su bicicleta y combatir el hurto.

Importancia de registrar la bicicleta

Registrar la bicicleta en este sistema tiene una serie de beneficios concretos, tanto para los ciclistas como para las autoridades encargadas de la seguridad. Entre los principales propósitos y ventajas del Registro Bici Bogotá se encuentran: