Caso Álex Flórez: el congresista involucrado en agresión a policías, en Cartagena, ahora es investigado por violencia intrafamiliar

Esta no es la primera investigación que enfrenta Flórez con las autoridades en el país, pues a finales de 2022 protagonizó un bochornoso escándalo agrediendo verbalmente a varios uniformados de la Policía a las afueras de un hotel en Cartagena. Las versiones preliminares indicaban que Álex estaba en estado de alicoramiento.

Aunque Flórez reconoció que merecía la sanción, buscó la forma de que se reduzca, pues argumentó que sus acciones las hizo bajo los efectos del alcohol y en un acto público les ofreció excusas por los insultos. “No es imputable una conducta dolosa porque yo no hice eso en mis facultades plenas, sino que estaba en alicoramiento, y no da para una sanción disciplinaria, puesto que estaba por fuera de mis funciones”.

El senador Álex Flórez explicó que ”no estaba en pleno ejercicio de mis facultades, porque estaba totalmente alicorado, no me acuerdo de la mayor parte de las cosas que ocurrieron esa noche, y eso debe ser suficiente para que no se imponga una sanción”.