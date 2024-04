Senador petrista Álex Flórez, recordado por su borrachera y espectáculo en un hotel, criticó lo ocurrido en el hotel de Medellín

Ante los comentarios recibidos, Flórez respondió: “Ah ok, según tú como me equivoqué me tengo que encerrar y nunca levantar la cabeza. Seguro tú nunca has tropezado, pero yo estoy orgulloso de mis cicatrices, son la evidencia de que he vivido y aprendido. Qué ¿es que para condenar delitos hay que ser un ser sin errores? Que argumento tan flojo. Tú te crees mejor persona que yo porque no te pegaste como yo? No tienes ni idea de lo que es superar algo así y te crees con el derecho de entrar a una red a señalar desde una grada moral a otros y decirles que no son buenas personas. Hipócrita. Feliz día”.