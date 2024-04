Condones usados, marihuana y tusi: estas son las evidencias halladas en la habitación del pedófilo gringo en hotel Gotham de Medellín

Pese a todas estas evidencias, Timothy Alan Livingston no fue capturado por las autoridades, que alegaron no encontrarlo en flagrancia. Lo conocido por SEMANA contrasta con lo señalado por las autoridades sobre la permanencia de las menores en el hotel.

No obstante, fue enfático en decir que, por el momento, no ha tenido contacto con las menores, teniendo en cuenta la protección con la que cuentan. Frente a los papás de las niñas, Gutiérrez dijo que, si bien debe guardar reserva en algunos detalles, “ es allí donde arranca el problema ”.

“En uno de los casos, los papás ya aparecieron; en el otro, es más complejo; al parecer no estaban viviendo en el hogar, estaban en otra parte. Lo primero y duro en decir es que estas dos niñas, yo no he hablado con ellas, no tengo toda la información, pero podría segurar que no es la primera vez que son explotadas”, aseveró.