“Llevo nueve meses sin consumir alcohol”, Álex Flórez, senador del Pacto Histórico, acepta sanción de ocho meses por insultar a la policía

Tras conocer el fallo de primera instancia que lo sancionó por ocho meses tras haber llamado “corruptos” y “asesinos” a un grupo de policías en la ciudad de Cartagena, el senador del Pacto Histórico Álex Flórez anunció que presentará recurso de apelación para que se revise el tiempo de la sanción disciplinaria.

Senador Álex Flórez reaparece en el congreso de la república. - Foto: Senado

En un extenso discurso, Flórez indicó que reconoce y acepta su plena responsabilidad en los hechos registrados en la madrugada del 2 de septiembre el 2022, cuando fue requerido por un grupo de policías mientras intentaba ingresar, bajo los efectos del alcohol, a un hotel ubicado en el centro histórico de Cartagena, en compañía de una mujer.

“Acepto la responsabilidad de los hechos que se me endilgan, hechos que nunca debieron ocurrir. Pasaron en un estado lamentable al que no me debieron permitir llevar”, aclaró Flórez. “Ese no es el ejemplo que le debe dar al Congreso de la República y a quienes hacemos parte de esta Corporación. Acepto la responsabilidad del hecho y la sanción porque me la merezco, porque creo que da ejemplo para el país que nadie y ninguno debe estar por encima de la ley y eso por supuesto me incluya a mí”.

El senador espera que en la decisión de segunda instancia se revisen los tiempos de la sanción, puesto que quiere volver lo más pronto posible al Congreso y seguir con sus funciones. “Haremos uso del recurso de apelación, no para pedir que se me quite o retire la sanción, sino para pedirle a la señora procuradora revisar el tiempo de la sanción, quisiera volver lo antes posible al ejercicio de mis funciones. Quiero reiterar que como parte de mi compromiso, no solamente con lo legislativo sino con lo personal, ajusto nueve meses en una transformación personal muy importante. Llevo nueve meses sin consumir alcohol y me siento muy orgulloso de eso”.

Igualmente, le presentó excusas públicas a los tres agentes de la Policía que insultó y amedrantó. “Quiero reiterar el pedido de disculpas y de perdón la Policía Nacional de los colombianos y en especial a los tres policías que se vieron afectados por estos hechos. Pedirle perdón a mis colegas y compañeros, a mis compañeras del Congreso, a los colombianos, por haber defraudado las expectativas que depositan en nosotros”.

El senador Álex Flórez en audiencia. - Foto: Felipe Quintero @felipquintero

Flórez, quien en repetidas oportunidades ha señalado que tuvo problemas con el alcohol, insistió en que después de ese bochornoso suceso se ha mantenido limpio: “Este tiempo de trabajo y de esfuerzo personal también ha sido, no solamente por mí y demostrarles a ellos que las bendiciones se disfrazan de tragedias, y que esas tragedias tienen el objetivo de mostrarnos cosas que podemos avanzar sobre estos sucesos que la vida nos traiga, que uno quisiera que no ocurrieran, pero que, por supuesto, hay que aprovecharlos para seguir creciendo”.

Finalmente, le ofreció excusas a sus familiares: “Quisiera pedirle perdón a mi hijo, que seguramente cuando esté más grande va a tener la oportunidad de ver esto, y que sepa que yo también estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis actos”. Por esto, le pidió a la procuradora General, Margarita Cabello Blanco que revise la situación: “Anunciándole al país que en el tiempo en que se disponga establecer la sanción que considere me voy a prestar como voluntario de la Policía como una manera de resarcir una situación que espero sirva de ejemplo para el país, para mí y toda la sociedad”.

En el fallo emitido este miércoles, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría calificó como grave a título de dolo la responsabilidad de Flórez en estos hechos. El senador seguirá en el cargo hasta que el fallo no quede en firme.