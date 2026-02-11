“Nos marcan como ganado con números y nos exponen a filas larguísimas bajo el sol”: damnificado en Córdoba hace denuncia

El panorama en el departamento de Córdoba es desolador por cuenta de los miles de damnificados, dado que casas y cultivos están bajo el agua.

SEMANA llegó hasta Córdoba, más exactamente hasta el barrio Vallejo, en Montería, donde sus habitantes lo perdieron todo.

Precisamente, en medio de esa emergencia humanitaria, uno de los damnificados en Montería hizo una denuncia en los micrófonos de SEMANA.

“Muchos de nosotros no estamos en los albergues, estamos en casas de familiares. Y eso es otra: estamos sufriendo en estos momentos con el censo que está haciendo la Alcaldía, nos marcan como ganado, con números, y nos exponen a filas larguísimas bajo el sol para poder censarnos. Y todo esto mientras estamos en cada una de estas viviendas, sacando lo poquito que nos quedó”, dijo uno de los damnificados del barrio Vallejo, en Montería.

De acuerdo con el hombre que hizo la denuncia en SEMANA, por culpa de las inundaciones “todo quedó en nada” y ahora solo les queda levantarse desde cero.

¿Dinero saqueado a la UNGRD falta para afrontar la crisis de Córdoba? Carlos Carrillo, con el agua a sus espaldas, respondió: “que lo sepa la opinión pública”

“Si se da cuenta, lo hemos perdido casi todo, ahora toca levantarnos y darla toda desde cero. Estamos necesitando que, por favor, nos ayuden a evacuar estas aguas para poder regresar a nuestros hogares y poder comenzar a recuperarnos, porque primero tenemos que buscar dónde vamos a vivir”, destacó.

Otra de las personas damnificadas en Montería pidió a las constructoras y a la Alcaldía que los reubiquen, debido a que sus casas están a pocos metros de un humedal.

“Pedimos la reubicación porque estamos cerquita del humedal, que está a dos cuadras de nuestra casa. Es algo muy triste. Yo he perdido todo, mis ahorros. Ahí quedaron los electrodomésticos, todavía tengo las cositas de la cocina, la ropa de los niños. Todo quedó allá en la casa. Intenté hoy sacarlo, porque el día que llegó la inundación no me dio tiempo de sacar todo”, contó otro hombre damnificado del barrio Vallejo.

En SEMANA también habló Carlos Carrillo, director de la Unidad para la Gestión del Riesgo y Desastres, quien, con el agua a sus espaldas desde Córdoba, indicó que la cifra de viviendas destruidas podría llegar a cinco mil.

“Han habido 18 personas que han perdido la vida en todo el país y seguimos aquí respondiendo como Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Quiero expresar mi solidaridad con las personas que están pasando por estos momentos difíciles, decirles que no están solos, que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo está funcionando y que los alcaldes están allí con los ciudadanos”, agregó Carrillo.