Piden planes de acción urgentes para mitigar impactos en la salud en Córdoba

Teniendo en cuenta la emergencia ambiental en el departamento de Córdoba, debido a las fuertes lluvias que han generado inundaciones y, por ende, miles de damnificados en varias zonas de esa región, la Procuraduría requirió planes de acción urgentes para mitigar los impactos en la salud.

La solicitud del ente de control fue hecha a las entidades Promotoras de Salud (EPS), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), Empresas Sociales del Estado (ESE), la Superintendencia de Salud y las entidades territoriales.

De acuerdo con la Procuraduría, el objetivo es que las entidades anunciadas anteriormente adopten y ejecuten planes de acción para la mitigación, atención y gestión de la emergencia ambiental y la salud de la población.

“Es así como la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social solicitó a las EPS con afiliados en el territorio en emergencia la implementación de acciones para priorizar y atender a la ciudadanía en medio de esta calamidad con especial énfasis en niños, gestantes, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas; también, la atención en urgencias, la activación de las rutas, el suministro de medicamentos e insumos, entre otros”, resaltó la Procuraduría.

Desde el Ministerio Público también requirieron a las secretarías de salud departamentales y municipales a que trabajen articuladamente con las autoridades y demás actores del sector salud y “ejecutar una vigilancia epidemiológica relacionada con la emergencia, brigadas de vacunación, coordinar la red pública y privada para la prestación de servicios de salud, etc”.

Por último, la Procuraduría exhortó “a los funcionarios de la Superintendencia Nacional de salud ejercer control y vigilancia sobre las EPS y cada uno de los participantes del sistema de salud que operan en Córdoba, adelantar acciones preventivas y de seguimiento en las posibles fallas o si estas persisten y garantizar el derecho a la salud de los usuarios en la zona”.