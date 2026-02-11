NACIÓN

Piden planes de acción urgentes para mitigar impactos en la salud en Córdoba

La petición fue hecha este miércoles por la Procuraduría General de la Nación.

En la imagen, algunas de las afectaciones que han dejado las inundaciones en Montería, Córdoba
Teniendo en cuenta la emergencia ambiental en el departamento de Córdoba, debido a las fuertes lluvias que han generado inundaciones y, por ende, miles de damnificados en varias zonas de esa región, la Procuraduría requirió planes de acción urgentes para mitigar los impactos en la salud.

La solicitud del ente de control fue hecha a las entidades Promotoras de Salud (EPS), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), Empresas Sociales del Estado (ESE), la Superintendencia de Salud y las entidades territoriales.

Así es una noche en un albergue en Montería: cuando sobrevivir se vuelve rutina en el caos

De acuerdo con la Procuraduría, el objetivo es que las entidades anunciadas anteriormente adopten y ejecuten planes de acción para la mitigación, atención y gestión de la emergencia ambiental y la salud de la población.

“Es así como la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social solicitó a las EPS con afiliados en el territorio en emergencia la implementación de acciones para priorizar y atender a la ciudadanía en medio de esta calamidad con especial énfasis en niños, gestantes, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas; también, la atención en urgencias, la activación de las rutas, el suministro de medicamentos e insumos, entre otros”, resaltó la Procuraduría.

