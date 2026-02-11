Nación

Empresa del Grupo Ecopetrol despliega operación para la atención de la emergencia por inundaciones en el departamento de Córdoba

Hocol, una empresa perteneciente al grupo Ecopetrol, hizo el anuncio de despliegue de operación humanitaria para atender las emergencias en el departamento de Córdoba.

11 de febrero de 2026, 12:51 p. m.
Despliegue de operación humanitaria realizada por Hocol para el departamento de Córdoba.
Despliegue de operación humanitaria realizada por Hocol para el departamento de Córdoba. Foto: Hocol, suministradas a SEMANA

Lo que ha sucedido en el departamento de Córdoba a raíz de las inundaciones ha generado gran conmoción a nivel nacional. Miles de personas se encuentran afectadas por esta situación, que preocupa no solo a las autoridades locales, sino a gran parte de la población colombiana.

Recientemente se ha conocido, a través de un comunicado, que la empresa Hocol, misma que hace parte del grupo Ecopetrol, ha hecho un despliegue de una operación humanitaria con la que busca atender la situación presentada en el ya mencionado departamento de Córdoba.

SEMANA llegó al centro de las inundaciones en Córdoba y estos son los rostros de una tragedia invernal: “Lo perdimos todo”

Según lo que se menciona en el comunicado: “Hocol ha liderado junto con los organismos de socorro y atención de emergencias una operación de alto impacto orientada a mitigar los efectos derivados de la emergencia humanitaria que afrontan los habitantes del departamento de Córdoba”.

Las fuertes lluvias y las inundaciones han sido los principales agravantes de esta contingencia. Varias familias han perdido sus bienes, que se echaron a perder con las inundaciones.

Bogotá

El Concejo de Bogotá servirá como centro de acopio para ayudas destinadas a la emergencia por lluvias en el departamento de Córdoba

Nación

Cortes de luz en Villavicencio este viernes 13 de febrero: estas son las zonas afectadas en la jornada

Medellín

Estas son las regiones en alerta tras aumento de mordedura de serpientes venenosas: se han registrado más de 400 casos en 2026

Cartagena

¿Qué pasó con DJ Dever? El reconocido artista cartagenero desapareció junto a dos miembros de su equipo

Nación

¿Para cuando estará listo el puente vehicular de Villa Julia en Villavicencio?

Bogotá

Carlos Fernando Galán anunció el nuevo proceso de licitación para la línea 2 del metro de Bogotá

Nación

“Iniciaré acciones legales”: primera reacción del general Edwin Urrego tras su retiro de la Policía por presunto complot contra Gustavo Petro

Nación

“Es un peligro para la sociedad”: juez ordena cárcel al hombre que atacó a un policía en Bogotá; la agresión quedó en video

Bogotá

En video|Incendio en fabrica de colchones en Soacha: las pérdidas fueron millonarias

Nación

Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas: lluvias con posibilidad de actividad eléctrica

Ayudas humanitarias en Córdoba. Foto: Hocol, suministradas a SEMANA

Según el comunicado de Hocol, esto se logra tras una articulación público-privada, que coordina Hocol junto con la empresa Helistar y que va de la mano con el Puesto de Mando Unificado departamental (PMU). Esta articulación permite una respuesta eficiente e integrada con las acciones que ya han realizado las autoridades.

“Las actividades de apoyo logístico aeroportado se realizan con un helicóptero tipo MI-17, aeronave ideal para operaciones de carga y rescate en zonas de difícil acceso, que a la fecha ha permitido transportar y entregar de manera rápida y efectiva, en coordinación con la UNGRD, más de 10 toneladas de provisiones de emergencia y kits humanitarios a cerca de cuatro mil familias y personas damnificadas por esta emergencia, ofreciendo atención directa a las comunidades de Canalete, Canaletico, Popayán, Cerro Mocho, Arenosa Central y El Bajo de la Arenosa”, precisa el informe.

x
Inundaciones en Córdoba. Foto: Hocol, suministradas a SEMANA

En inmediaciones del municipio de Canalete también se ha apoyado con maquinaria amarilla para la respectiva adecuación de un terraplén de carácter provisional en Pachacá. Con esto se busca que los vehículos puedan acceder con mayor facilidad a la zona urbana y que las ayudas humanitarias puedan llegar hasta estas localidades.

Emergencia en Córdoba: más de 100 funcionarios de la rama Judicial afectados por las inundaciones

Hocol también encabeza una iniciativa para la recolección de distintas ayudas, la misma que ha logrado la entrega de más de 800 mercados.

Estas acciones contribuyen a mitigar el impacto social de la crisis ocasionada por la emergencia invernal en el departamento y consolidan la relación de Hocol con el Gobierno Nacional y territorial, reafirmando nuestro compromiso con la sostenibilidad”, precisó la empresa.

