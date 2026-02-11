Empresa del Grupo Ecopetrol despliega operación para la atención de la emergencia por inundaciones en el departamento de Córdoba

Lo que ha sucedido en el departamento de Córdoba a raíz de las inundaciones ha generado gran conmoción a nivel nacional. Miles de personas se encuentran afectadas por esta situación, que preocupa no solo a las autoridades locales, sino a gran parte de la población colombiana.

Recientemente se ha conocido, a través de un comunicado, que la empresa Hocol, misma que hace parte del grupo Ecopetrol, ha hecho un despliegue de una operación humanitaria con la que busca atender la situación presentada en el ya mencionado departamento de Córdoba.

Según lo que se menciona en el comunicado: “Hocol ha liderado junto con los organismos de socorro y atención de emergencias una operación de alto impacto orientada a mitigar los efectos derivados de la emergencia humanitaria que afrontan los habitantes del departamento de Córdoba”.

Las fuertes lluvias y las inundaciones han sido los principales agravantes de esta contingencia. Varias familias han perdido sus bienes, que se echaron a perder con las inundaciones.

Ayudas humanitarias en Córdoba. Foto: Hocol, suministradas a SEMANA

Según el comunicado de Hocol, esto se logra tras una articulación público-privada, que coordina Hocol junto con la empresa Helistar y que va de la mano con el Puesto de Mando Unificado departamental (PMU). Esta articulación permite una respuesta eficiente e integrada con las acciones que ya han realizado las autoridades.

“Las actividades de apoyo logístico aeroportado se realizan con un helicóptero tipo MI-17, aeronave ideal para operaciones de carga y rescate en zonas de difícil acceso, que a la fecha ha permitido transportar y entregar de manera rápida y efectiva, en coordinación con la UNGRD, más de 10 toneladas de provisiones de emergencia y kits humanitarios a cerca de cuatro mil familias y personas damnificadas por esta emergencia, ofreciendo atención directa a las comunidades de Canalete, Canaletico, Popayán, Cerro Mocho, Arenosa Central y El Bajo de la Arenosa”, precisa el informe.

Inundaciones en Córdoba. Foto: Hocol, suministradas a SEMANA

En inmediaciones del municipio de Canalete también se ha apoyado con maquinaria amarilla para la respectiva adecuación de un terraplén de carácter provisional en Pachacá. Con esto se busca que los vehículos puedan acceder con mayor facilidad a la zona urbana y que las ayudas humanitarias puedan llegar hasta estas localidades.

Hocol también encabeza una iniciativa para la recolección de distintas ayudas, la misma que ha logrado la entrega de más de 800 mercados.

“Estas acciones contribuyen a mitigar el impacto social de la crisis ocasionada por la emergencia invernal en el departamento y consolidan la relación de Hocol con el Gobierno Nacional y territorial, reafirmando nuestro compromiso con la sostenibilidad”, precisó la empresa.