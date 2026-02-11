Judicial

Emergencia invernal en Córdoba| Judicatura avala el cierre temporal en Canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido

La medida comenzará este miércoles 11 de febrero y se extenderá hasta el 18 del mismo mes.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 7:39 p. m.
Presidente Petro sobrevoló Córdoba.
Presidente Petro sobrevoló Córdoba. Foto: Semana

Debido a la grave situación que se presenta en el departamento de Córdoba por la fuerte ola invernal, el Consejo Superior de la Judicatura autorizó el cierre temporal de los juzgados de los municipios de Canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido.

Según señaló el alto tribunal, la medida está dirigida a garantizar la seguridad de los servidores de la Rama Judicial, así como la de los usuarios.

YouTube video JFJQU0KbUG0 thumbnail

La Judicatura indicó que se busca garantizar la adecuada prestación del servicio de administración de justicia, el cual puede verse afectado por la grave situación.

De esta forma, se suspenden los términos en algunos despachos judiciales de Córdoba.

Inundaciones en Montería, Córdoba
Inundaciones en Montería, Córdoba. Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

La medida se extenderá desde el miércoles 11 de febrero hasta el miércoles 18 del mismo mes.

Esta es la resolución de la Judicatura:

Judicatura avala el cierre provisional de juzgados en Córdoba by Rafael Pérez Becerra

