Emergencia invernal en Córdoba| Judicatura avala el cierre temporal en Canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido

Debido a la grave situación que se presenta en el departamento de Córdoba por la fuerte ola invernal, el Consejo Superior de la Judicatura autorizó el cierre temporal de los juzgados de los municipios de Canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido.

Según señaló el alto tribunal, la medida está dirigida a garantizar la seguridad de los servidores de la Rama Judicial, así como la de los usuarios.

La Judicatura indicó que se busca garantizar la adecuada prestación del servicio de administración de justicia, el cual puede verse afectado por la grave situación.

De esta forma, se suspenden los términos en algunos despachos judiciales de Córdoba.

Inundaciones en Montería, Córdoba. Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

La medida se extenderá desde el miércoles 11 de febrero hasta el miércoles 18 del mismo mes.

Esta es la resolución de la Judicatura: