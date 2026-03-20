Cundinamarca

Facatativá, bajo el agua tras emergencia invernal en Cundinamarca; se realizaron evacuaciones preventivas

La Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca monitorea las emergencias en la región.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

20 de marzo de 2026, 3:09 p. m.
El municipio mantiene activo el dispositivo de respuesta ante las emergencias.
El municipio mantiene activo el dispositivo de respuesta ante las emergencias. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @RiesgosCundi

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, dio a conocer que está acompañando a la Administración Municipal y a su alcalde, Luis Carlos Casas, en la atención de las familias afectadas por la emergencia invernal.

Emergencias en Cundinamarca por fuertes lluvias generan desbordamiento de ríos, movimientos en masa y daños en la infraestructura vial

A través de la Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca se están entregando ayudas humanitarias, entre ellas colchonetas, cobijas, almohadas, mercados, kits de aseo y elementos básicos.

“Activamos toda nuestra capacidad operativa. Con las Empresas Públicas de Cundinamarca, hemos enviado un vactor —equipo de succión-presión para limpieza de redes de alcantarillado— y, desde el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, asignamos una retro de oruga, brazo largo, para reforzar las labores de dragado en el río Botello – Puente de los Micos”, dijo el mandatario.

Miembros de la Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca hacen presencia en el Puesto de Mando Unificado para monitorear las emergencias.

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“Con las secretarías de Salud del municipio y del departamento, articulamos esfuerzos para que, una vez el nivel de las aguas descienda, se puedan desarrollar labores de fumigación y control de vectores, con el fin de minimizar riesgos que pueden afectar la salud colectiva. Seguiremos apoyando las labores de atención de esta emergencia hasta el retorno a la normalidad”, detalló el gobernador.

El municipio mantiene activo el dispositivo de respuesta, garantizando alimentación y atención a las familias afectadas que continúan en proceso de identificación y caracterización.

“Con equipos técnicos y operativos se brindó atención, rescate y apoyo en la movilización de personas, animales y enseres. Las labores incluyeron evacuaciones preventivas, rescate y traslado de personas, monitoreo permanente, señalización de riesgo, restricción vehicular y barreras con sacos de arena. Además, el municipio dispuso PMU cercanos y habilitó albergues para la atención”, afirmó la Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca.