Facatativá, bajo el agua tras emergencia invernal en Cundinamarca; se realizaron evacuaciones preventivas

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, dio a conocer que está acompañando a la Administración Municipal y a su alcalde, Luis Carlos Casas, en la atención de las familias afectadas por la emergencia invernal.

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A través de la Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca se están entregando ayudas humanitarias, entre ellas colchonetas, cobijas, almohadas, mercados, kits de aseo y elementos básicos.

“Activamos toda nuestra capacidad operativa. Con las Empresas Públicas de Cundinamarca, hemos enviado un vactor —equipo de succión-presión para limpieza de redes de alcantarillado— y, desde el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, asignamos una retro de oruga, brazo largo, para reforzar las labores de dragado en el río Botello – Puente de los Micos”, dijo el mandatario.

El departamento, en cabeza de @JorgeEmilioRey y a través de @RiesgosCundi, activó el sistema departamental en articulación con @ICCUGOB y @epcundi. Se dispuso maquinaria y carrotanques tipo Vactor, mientras el municipio mantiene PMU, albergues y atención a familias afectadas pic.twitter.com/YFqJGI0Kqc — Gestión del Riesgo de Cundinamarca (@RiesgosCundi) March 20, 2026

Miembros de la Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca hacen presencia en el Puesto de Mando Unificado para monitorear las emergencias.

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“Con las secretarías de Salud del municipio y del departamento, articulamos esfuerzos para que, una vez el nivel de las aguas descienda, se puedan desarrollar labores de fumigación y control de vectores, con el fin de minimizar riesgos que pueden afectar la salud colectiva. Seguiremos apoyando las labores de atención de esta emergencia hasta el retorno a la normalidad”, detalló el gobernador.

Con equipos técnicos y operativos se brindó atención, rescate y apoyo en la movilización de personas, animales y enseres. En articulación con @cruzrojabogota, @Bomberoscundi, @DefensaCivilCo, @PoliciaCmarca, @COL_EJERCITO, PONALSAR y BIADE80,se garantizó seguridad a las familias pic.twitter.com/md8jbLVjsn — Gestión del Riesgo de Cundinamarca (@RiesgosCundi) March 20, 2026

El municipio mantiene activo el dispositivo de respuesta, garantizando alimentación y atención a las familias afectadas que continúan en proceso de identificación y caracterización.

“Con equipos técnicos y operativos se brindó atención, rescate y apoyo en la movilización de personas, animales y enseres. Las labores incluyeron evacuaciones preventivas, rescate y traslado de personas, monitoreo permanente, señalización de riesgo, restricción vehicular y barreras con sacos de arena. Además, el municipio dispuso PMU cercanos y habilitó albergues para la atención”, afirmó la Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca.