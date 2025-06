Alejandra Borrero destapó inesperado detalle sobre tema con famoso periodista colombiano: “Fue un escándalo en esa época”

Alejandra Borrero ha dejado una marca imborrable en la historia de la televisión colombiana, posicionándose como una de las actrices más influyentes del país. Su recorrido profesional, cargado de logros y personajes inolvidables, le ha permitido consolidarse como una referencia en la actuación, cautivando a generaciones con su talento y compromiso escénico.

Desde sus inicios, la intérprete logró conectar con la audiencia gracias a su capacidad para transmitir emociones profundas en cada papel. Su trayectoria ha sido enriquecida tanto por roles protagónicos como por interpretaciones de villanas, mostrando una flexibilidad actoral que pocos en el medio han alcanzado. Esta versatilidad la convirtió en una figura indispensable en múltiples producciones exitosas, recibiendo el reconocimiento del público y de la crítica especializada.

Sin embargo, recientemente, Alejandra Borrero volvió a captar la atención del público tras una conversación abierta con Eva Rey, en el formato Desnúdate con Eva. Durante la charla, la actriz abordó aspectos personales de su vida, entre ellos su orientación sexual, tema que en el pasado generó diversas reacciones en la opinión pública. Con serenidad y autenticidad, relató cómo fue asimilar el hecho de dar esta noticia de manera mediática y cómo enfrentó los pensamientos que la invadieron desde el primer instante.

La periodista indagó acerca de cómo fue llevar esta ‘revelación’ en el escenario público, ya que no sabía si se le habían caído contratos o si había recibido alguna negativa. La artista fue clara con su contexto, detallando que ella fue una de las que más se autonegó oportunidades.

“Más allá de que el gremio no aceptara o no me diera un personaje, fui yo misma la que me quité todo. Fue un gran escándalo. Me daba miedo perderlo todo”, dijo en la conversación.

De igual manera, Eva Rey le entregó un mensaje de Darío Arizmendi, famoso periodista que fue el encargado de hacerle la entrevista en 1998 sobre su orientación sexual. Alejandra Borrero no dudó en reaccionar, contando un detalle particular de esta situación.

El comunicador indicó que se acordaba de esa charla con la actriz, por lo que ella mencionó un poco de su decisión de entregar este dato personal al locutor. La colombiana indicó que lo hizo porque confiaba en su profesionalismo y seriedad, permitiendo que todo saliera a la luz con un tono específico.

“Él se tiene que acordar perfectamente, porque fue un escándalo en esa época, porque además fue un momento difícil. Era una entrevista seria, con un periodista serio, con el que decidí poner mi verdad por encima”, dijo, soltando una sonrisa.

“Le dije: no quiero que edites ni una sola palabra. Quiero que la gente lo vea y diga: ‘¿Dijo eso? ¿Será que lo dijo?’... y como en esa época no se podía devolver los audios. Fue lo que fue. Posiblemente, yo siempre manejé este tema con mucha luz, sin darle mucha trascendencia oscura ni fea, pero para la gente todavía sigue siendo un tema tabú, qué pesar", comentó en sus declaraciones.

No obstante, Alejandra Borrero fue clara en que nunca se habían vuelto a hablar después de eso, ya que ninguno llamó al otro tras esa entrevista.

“No lo llamé, pero él nunca me llamó después de esa entrevista. No lo volví a ver. Me impresiona escucharlo después de tantos años, porque esto fue en el 98″, afirmó.

Es importante recordar que la famosa actriz, que también recordó parte de su pasado familiar, había tocado este tema personal en su charla con Vos Podés, de Tatiana Franko, donde comentó un poco de este paso que dio en los 90.

“Darío Arismendi fue quien hizo la entrevista donde yo dije que era gay. Cuando yo ya estaba cansada de sentir que los periodistas me estaban asediando y todo el tiempo tratando de que yo les dijera alguna cosa, se convirtió algo aburridor, soy muy abierta y fui gay abiertamente desde que lo supe”, comentó.

Alejandra Borrero habló sobre una experiencia que atravesó años atrás con un tema íntimo. | Foto: YouTube Vos Podés