Alejandra Borrero destapó duro momento que vivió por detalle de su orientación sexual: “Se me partió el corazón”

Alejandra Borrero es considerada una de las actrices más importantes y reconocidas de la televisión colombiana, gracias a una carrera sólida y llena de éxitos que construyó en la industria nacional. Desde sus primeros pasos en el medio, logró cautivar al público con actuaciones memorables en una gran variedad de producciones, consolidándose como una figura emblemática de la pantalla chica.

A lo largo de su trayectoria, la actriz formó parte de novelas populares como Café, con aroma de mujer, Amor en custodia, El último matrimonio feliz, Azúcar, La ley del corazón 2, La otra mitad del sol y Hombres, donde compartió con Margarita Rosa de Francisco. Cada una de estas producciones le permitió dejar una huella indeleble en los televidentes, quienes admiraron su evolución artística y profesional.

Alejandra Borrero se destacó no solo por su habilidad para interpretar roles protagónicos, sino también por dar vida a personajes antagónicos con igual perfección, evidenciando una versatilidad única en el ámbito actoral. Esta capacidad le permitió convertirse en una pieza clave de la televisión colombiana y recibir múltiples reconocimientos por su talento y compromiso con el arte.

Sin embargo, recientemente, Alejandra Borrero llamó la atención de los curiosos con una serie de declaraciones que dio al formato Vos podés, de Tatiana Franko, donde navegó en detalles de su vida y las experiencias que pasó en diversos ámbitos. La celebridad no dudó en abrir su corazón y contar situaciones que la marcaron de una u otra forma.

De acuerdo con lo que quedó registrado, uno de los puntos que tocaron en la entrevista fue sobre su orientación sexual, la cual fue foco de reacciones años atrás. La actriz contó cómo fue su proceso, reconociéndose y disfrutando con plenitud de esta pieza clave de su realidad.

“Pasé muchos años sin hablar después del tema. Tengo un par de papás maravillosos, que me aceptan y me aman como soy, a pesar del dolor que eso les pudo haber producido. Mi familia tiene una tranquilidad al respecto, que es prenderle la luz a esas oscuridades, que la gente que son oscuras y no lo son, son simplemente la escogencia sexual de cada ser humano, no algo que define”, afirmó.

“No somos perfectos, ninguno lo debe ser”, agregó.

La actriz contó lo que ha pasado en su vida profesional y la razón de su no regreso a la televisión. | Foto: YouTube Vos podés

Cuando la periodista le indagó sobre un cassette que tenía en su poder, relacionado con un diálogo que concedió años atrás, Alejandra Borrero, que habló sobre algo que la marcó en su niñez, fue clara en que se trataba de la revelación pública sobre su orientación sexual.

“Darío Arismendi fue quien hizo la entrevista donde yo dije que era gay. Cuando yo ya estaba cansada de sentir que los periodistas me estaban asediando y todo el tiempo tratando de que yo les dijera alguna cosa, se convirtió algo aburridor, soy muy abierta y fui gay abiertamente desde que lo supe”, comentó.

Sin embargo, esta oportunidad se salió de control y sus declaraciones terminaron siendo foco de comentarios. La famosa había puesto una condición detrás de la charla, pero se filtró y terminó en revistas de farándula.

Dicho suceso la marcó, llevándola a sentir mucha tristeza por la manera en que este detalle, tan íntimo, había salido a la luz. No obstante, se reconstruyó y avanzó para no dejarse afectar más por esta experiencia.

“Cuando le di esa entrevista a Darío hablamos de toda mi carrera y al final me preguntó. Decidí en ese instante decir: ‘Sí, me gustan las mujeres’. Cuando terminamos la entrevista le dije: ‘Te dejo sacar esa entrevista, con la única condición de que no promocionen la entrevista, que salga sin que nadie sepa de qué voy a hablar’. Me dijo: ‘No te preocupes, Alejita, así va a ser’. El lunes siguiente me llama la asistente y me dice: Aleja, lea Elenco, la revista de farándula, y leo y sale la noticia: ‘Alejandra Borrero dice que es gay’. Se me partió el corazón, en mil pedazos, y todos los días me levanté pensando que se me había reconstruido y nada, fueron cuatro años reconstruyendo este corazón...una vaina brutal para mí”, puntualizó.

Alejandra Borrero, famosa actriz. | Foto: Diana Rey Melo

Lo curioso de la anécdota fue que una mujer se comunicó con ella y le quiso entregar el material, respetando su intimidad y este detalle que quiso compartir de una forma genuina. Alejandra Borrero, que recordó particularmente a Carlos Vives, lo tomó como algo especial, asegurando que algún día vería esa entrevista.

“Llegó con los dos cassettes, no me importa si me echan del trabajo, esto es tuyo, tenlos. la entrevista nunca salió, la gente dice que la vio...pero en estos días que estaba de trasteo me encontré con los cassettes (...) Debió de ser para mí incomodísimo, eso fue en el 98, los técnicos murmurando y parece que no se aguantaron y soltaron el chisme”, comentó.