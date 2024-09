Alejandra Borrero sacó a la luz acoso que vivió en su niñez y marcó su vida: “Me hizo sentir sucia”

Alejandra Borrero reveló el maltrato del que fue víctima cuando tenía 11 años

“Son hechos muy personales, pero recuerdo que este tendero cada vez que iba me decía algo, hasta que un día le dije ‘estúpido’, sin tener mayor conocimiento sobre lo que eso significaba, él me respondió: ‘tan bonita, pero con esa boquita de pato ...’”, recordó Borrero.

“Ahora reflexiono y me pregunto cómo es posible que debamos admitir tanta violencia y que además se nos pida actuar con delicadeza, con suavidad y en silencio. Siempre he dicho que si me pasó a mí que soy una mujer privilegiada, no me alcanzo a imaginar lo que pasan aquellas que están en peores condiciones económicas y sin acceso a la información”, aseguró.