Alejandra Borrero se destapó y confesó que iba a ser parte de ‘Betty, la fea’; reveló decisión que la dejó por fuera

Yo soy Betty, la fea se ubicó como una de las producciones más amadas, queridas y reconocidas de la televisión colombiana, debido al impacto que tuvo en la sociedad y la historia. Este proyecto, creado e ingeniado por Fernando Gaitán, se robó las miradas y los corazones de los espectadores, quienes quedaron flechados con una historia única y diferente al resto de telenovelas que había en aquel entonces en los medios.

Personajes de "Betty, la fea" | Foto: Fotograma novela "Yo soy Betty, la fea", RCN Televisión

A pesar de que este producto finalizó hace varios años, la huella que dejó en la memoria de los televidentes quedó intacta, quienes llegaron a compaginar de una forma especial y genuina con cada uno de los personajes de la trama. No cabe duda de que el trabajo realizado con las escenas y el relato fueron clave para que, hoy en día, se haya optado por lanzar una tercera parte, que se estrenará en 2024 y reunirá a buena parte del elenco original.

Sin embargo, en medio de la fiebre que se vive con el pronto regreso de la producción, se destaparon detalles inesperados de artistas que estuvieron a punto de formar parte de la historia. En esta ocasión se conoció que Alejandra Borrero, reconocida actriz, se acercó bastante a la trama, pero una decisión personal la dejó por fuera.

La actriz Alejandra Borrero se acercó bastante a la trama, pero una decisión personal la dejó por fuera de la producción. | Foto: Cortesía: Andrés Reina

En un diálogo con Buen día, Colombia, Alejandra Borrero recibió una interrogante relacionada con su trayectoria en RCN Televisión, donde realizó emblemáticos personajes como la villana de Café, con aroma de mujer. En esta charla, indagaron sobre algo de lo que se arrepintiera del pasado y allí fue cuando soltó la inesperada confesión.

“¿Algo de lo que te arrepientas?”, preguntó uno de los conductores del proyecto a la famosa artista de la televisión colombiana.

“Iba a hacer Betty, la fea y lo borré de mi contrato”, comentó la inicio, dejando sin palabras a los presentadores del matutino.

La actriz se sinceró sobre su paso por la TV. | Foto: Tomada de Instagram @alejaboficial

“No me arrepiento, ¿sabes?, uno toma decisiones en la vida, me fui a vivir a Estados Unidos un tiempo y empecé a ver el éxito… me dio mucha tristeza”, agregó, precisamente señalando los caminos que tomó en el pasado.

Alejandra Borrero confesó que iba a efectuar el papel de Catalina Ángel, el cual fue interpretado por la fallecida actriz Celmira Luzardo, pero por decisiones de su relación sentimental de aquel entonces, prefirió irse y abandonar esta idea.

“El personaje que hizo Celmira Luzardo, pero iba a tener una relación con otro personaje. Fernando Gaitán lo había escrito y me dijo: ‘Mira, yo quiero que seas esto y hagas esto’. En ese momento mi pareja se fue a vivir a Estados Unidos y dije: ‘me voy’”, concluyó.

En este espacio dejó sin palabras a los curiosos, pues estuvo demasiado cerca de formar parte de esta producción exitosa.

Mario Duarte se pronunció y dio pistas sobre regreso de Nicolás Mora

Una de las interrogantes que surgió entre los seguidores de Yo soy Betty, la fea estaba enfocada en cuáles actores regresarían a estas grabaciones, reviviendo a sus personajes y el papel dentro de la trama. Entre los más cuestionados se ubicó Nicolás Mora, el mejor amigo de Betty, quien no apareció en Ecomoda, la primera secuela de la historia, que se lanzó en 2001.

Ante la lluvia de dudas que salieron a flote entre el público, Mario Duarte fue el encargado de comentar un poco sobre esta situación y si era viable el regreso del cómico e indispensable personaje. El actor concedió una entrevista y dio unas breves palabras, que regalaron pistas sobre si era posible verlo de nuevo encarnando a este personaje.

De acuerdo con lo que reseñó Pulzo, el artista charló con Bravíssimo sobre este tema, pero aseguró que no podía dar detalles al respecto y optó por guardar silencio. El también músico comentó que había firmado un contrato, con la completa prohibición de revelar información sobre lo que vendría a futuro.

“No puedo hablar del asunto. Firmé un contrato y me lo tienen prohibido. Y lo peor de todo es que no sé si el contrato es sí o no, no puedo decir. Es un contrato para no hablar”, indicó el artista en el programa, según citó Pulzo.

Mario Duarte en Bravíssimo | Foto: Instagram @bravissimocity

De igual forma, Carlos Ochoa, periodista de entretenimiento, habló sobre este asunto en el pasado, revelando que Mario Duarte estaba en conversaciones para retomar el personaje en esta entrega de la historia. El presentador apuntó que sí le hicieron la propuesta para que llegara al elenco y volviera a darle vida a Nicolás Mora.

“‘Mario, estamos pensando en hacerlo’, y yo me quedé estupefacto, pensando en qué estaba pasando porque, aunque no creas, me da miedo volver… siempre son 20 años en los que yo no he hecho el personaje. Además, yo no estuve en las obras de teatro, no he participado de esos revivals porque respeto mucho a Nicolás Mora y me parece un gran personaje, entonces todavía necesito digerir muy bien esto”, comentó en aquel entonces en el diálogo con Ochoa.