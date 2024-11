Ante la pregunta de si fue señalada alguna vez, la colombiana expresó que en muchas ocasiones, precisamente por ser tan abierta con su vida. Allí aclaró que sabía que venía de la mano de su trabajo, buscando no caer en el error de autolastimarse.

“ Sí, ser personaje público es un arma de doble filo, la gente lo quiere a uno mucho, pero cuando te ven caer se hacen en manada y es un festín. Es doloroso, claro. De muchas maneras me han juzgado, pero lo importante es no juzgarse uno mismo. Las cagadas en la vida con grandes aprendizajes, pero cuando la vida da el revés, es ahí donde empiezas a laborar, pensar en ti y buscar qué quieres”, dijo.

“La gente me quiere como soy, no soy mucho de esa imagen de novelas”, agregó, refiriéndose a su objetivo de siempre ser lo más natural posible.

“ Cómo le parece que es que no me pagan lo que pido ”, dijo, a lo que la presentadora dijo: “¿Estás cobrando mucho?”.

“ Es un trabajo demasiado duro, es un trabajo demasiado extenuante, como para no cobrar lo que me merezco . Sobretodo porque tengo una casa que, si la dejo tirada, la vida tiene que compensarme”, comentó, soltando este detalle que pocos sabían al respecto.

“No he vuelto a la televisión, pero me encantaría, la televisión fue mi casa. Estuve tantos años y, por ejemplo, en un momento dado me di cuenta de que llevaba 15 años sin tomarme unas vacaciones, 15 años pasando de una serie a la otra, de una obra de teatro a la otra, de una cosa a la otra, y cuando paré estaba cansadísima”, agregó, indicando que espera regresar a ese espacio que también fue su hogar por muchos años.