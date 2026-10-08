Equipo colombiano destapó conversaciones con Hugo Rodallega: “En sus planes está venir”

Hugo Rodallega está muy cerca de finalizar su contrato con Independiente Santa Fe y empiezan a salirle oportunidades en otros clubes del fútbol profesional colombiano (FPC).

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Angélica Lema, gerente general del Deportes Quindío, confirmó que ya tuvieron diálogos con Rodallega y le manifestaron su interés de tenerlo en el equipo cuyabro.

“Las mismas ganas que él tiene de retirarse acá, las tenemos nosotros. Cuando tuvieron ese triunfo con Santa Fe, nosotros tocamos la puerta”, dijo en Win Sports.

Según estas declaraciones, Rodallega fue receptivo en una conversación con el presidente Jesús Hernando Ángel. “Él comentó que todavía le faltaba un proceso con Santa Fe, pero que en sus planes está venir a finalizar con nosotros. Él tiene las puertas abiertas”, insistió Lema.

Hugo Rodallega ha dicho públicamente que su deseo es volver al lugar donde arrancó su carrera como profesional. Más allá de brillar en el Deportivo Cali y manifestar ser hincha del América, el delantero vallecaucano vive agradecido por la oportunidad que le dieron en Quindío.

Hugol debutó con el conjunto quindiano en el año 2004, justo antes de ser goleador en el Sudamericano Sub-20 disputado en el Eje Cafetero. A raíz de esa gran presentación, Deportivo Cali manifestó su interés y fichó a la joven promesa.

En cuestión de unos meses, Rodallega deslumbró en el FPC y dio el salto al exterior. Durante casi dos décadas pasó por varios equipos de México, Inglaterra, Turquía y Brasil antes de volver a la Liga BetPlay con la camiseta de Santa Fe.

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En el cuadro cardenal, fue parte importante para la décima estrella conseguida en el primer semestre de 2025 y la Superliga que levantó a principios de este año. El sueño de Hugo era llegar hasta otra final de la Copa Sudamericana; sin embargo, el sueño se derrumbó ante Vasco da Gama.

Su contrato con Santa Fe vence el 31 de diciembre de 2026 y en este momento no hay nada confirmado sobre la renovación.

Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Suplente de Nahuel Bustos

El delantero de 41 años viene siendo suplente de Nahuel Bustos en los últimos partidos. Pablo Repetto decidió darle minutos al atacante argentino, que viene en racha goleadora y se ganó el puesto en el frente de ataque.

Rodallega habló sobre esa situación después de la victoria contra Independiente Medellín. “En mi carrera he tenido diferentes etapas. He sido importante, he sido goleador, pero también he pasado por momentos en los que otro compañero está mejor que yo”, dijo.

“Mientras yo esté en el equipo, ya sea desde afuera o desde adentro, siempre voy a querer aportar. Esa no es la excepción en este momento; quizás el profe ve que Franco y Nahuel están mucho mejor y yo lo respeto”, agregó.