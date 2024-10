Carolina Cruz se sinceró sobre la cirugía estética a la que se sometió antes del reinado: “Me traumaticé”

Según expresó la colombiana, antes de su participación en el reinado se sometió a varios cambios físicos a través de las cirugías estéticas y esto generó una transformación en su cuerpo a nivel emocional: “Me dijeron, te podemos hacer una lipo, arreglarte la nariz y te podemos poner puchecas. Lo que más me criticaron en Cartagena fue el tamaño de mis puchecas, yo me traumaticé tanto que a los meses me hice otra cirugía para quitarme, me hice la reducción y me puse menos cantidad de prótesis”.