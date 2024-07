Carolina Cruz se sacó espinita y calló a más de uno al responder pregunta sobre la edad de su novio, Jamil Farah

Carolina Cruz tiene 45 años y su pareja 32 años, por lo que para muchas personas no es común ver esta clase de uniones donde el hombre tiende a ser menor. Las críticas abundaron en su momento, pero la presentadora fue contundente al esquivarlas y demostrar que no se dejaba afectar de ningún modo.

“Yo nunca había estado con un hombre menor, pues tuve un novio que me llevaba 10 años, pero de resto todos mis novios me llevaban 3, 2 o 1 año y ya, pero siempre mayores, entonces cuando yo empiezo esta relación la verdad es que no le veía mucho futuro porque yo decía ‘él es mucho menor que yo, seguramente no se va a encarretar, ni yo tampoco, pero me trata lindo, es demasiado especial conmigo, es un amor, es un bacán”, agregó.