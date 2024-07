Carolina Cruz, en medio de lágrimas, confesó bullying que sufrió su hijo por enfermedad: “Mundo enfermo”

Es necesario recordar que la presentadora, también modelo y ex reina de belleza, se ha destacado en la patalla dicha, y ha pasado por varios programas, sobre todo matutinos como Muy buenos días, en el que estuvo junto al recordado Jota Mario Valencia, Laura Acuña, Jessica Cediel y Día a Día de Caracol Televisión, en el que trabaja actualmente junto con Catalina Gómez, Carolina Soto, Iván Lalinde, Carlos Calero, y más.

Carolina Cruz contó cómo la afectó la enfermedad de su hijo Salvador

“El ataque de las redes sociales hacia un chiquitico, hacia un bebé de 6 meses que no tiene la cukpa de absolutamente nada y que la gente escogió como foco de ataque para afectarme [...] Afectó mucho mi vida, mi permanencia en redes sociales. Hoy lo agradezco porque me volví una mujer mucho más fuerte”, empezó narrando la presentadora.

Si bien fue un momento muy duro, Cruz aseguró que este mal rato la hizo descubrir y apreciar formas diferentes de recibir y manejar los comentarios que no son positivos: “Ha sido la experiencia de mi vida que más me ha fortalecido y que me ha llevado a ser más empática, a entender la posición de muchas personas, de mamás, de cuidadores. Solo hasta que vivimos una experiencia así, logramos ponernos en el lugar de la otra persona y ser empáticos”, agregó.