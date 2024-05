“Nunca había estado con un hombre menor”: Carolina Cruz destapó algunos detalles de su relación con Jamil Farah

En entrevista con la periodista Cristina Estupiñán para su espacio denominado Sinceramente Cris, la presentadora del matutino Día a día abrió su corazón y confesó que su historia de amor con Farah inició como un vínculo no tan serio, ya que no quería hacerse falsas expectativas con él. “Cuando empezamos dije: ‘lo voy a intentar; nada pierdo, si dura, bien, y si no dura, no pasa nada”, dijo.