Novio de Carolina Cruz fue visto con famosa actriz, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’: ¿cuál es su relación?

Hace un año, Carolina Cruz y Jamil Farah confirmaron su relación amorosa con una fotografía que subieron a sus redes sociales, después de varios meses de especulaciones sobre el posible nuevo amor que tendría la presentadora del matutino Día a día, de Caracol Televisión, tras su ruptura con el actor y padre de sus dos hijos, Lincoln Palomeque.

En la imagen ambos aparecían protagonizando una escena romántica, dándose un beso, en medio de un hermoso paisaje en San Andrés Islas, donde se encontraban disfrutando unos días de descanso.

A partir de ese momento, las reacciones de los seguidores de la vallecaucana no tardaron en aparecer, ya que, aunque en ocasiones anteriores se les había visto juntos, durante los primeros meses de su relación ambos eligieron mantener todo en privado.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Carolina Cruz ha ido revelando varios detalles sobre su relación con Farah. En una entrevista realizada por la periodista Cristina Estupiñán en su programa Sencillamente Cris, por ejemplo, se refirió al momento en el que conoció al piloto y aseguró que jamás imaginó que se convertiría en su pareja sentimental.

“Yo no le veía futuro porque obviamente la persona con la que estoy es menor que yo, entonces obviamente nosotros hemos crecido en una sociedad donde todo lo juzgan, lo señalan y lo critican, entonces nos enseñaron la fórmula machista que la mujer siempre tiene que estar con un hombre mayor y nunca jamás en la vida puede estar con un hombre menor”, dijo.

No obstante, confesó que su perspectiva comenzó a cambiar cuando sintió que Jamil la trataba bonito y era demasiado especial con ella: “es un amor, es un bacán, entonces dije, me lo merezco, merezco una persona que me trate bien y que me quiera”.

Luego, en la misma conversación, que fue publicada hace un mes, la también modelo reveló que llevaba con su novio “un año y dos meses, felices, contenta, tranquila. Él es una persona que entiende mi vida, mi mundo, me entiende como mamá, no me exige nada, me deja vivir mi vida tranquila y eso es importante porque cuando ya eres mamá, ya todo cambia”, contó.

Con este dato, sus seguidores comprobaron que su relación va por buen camino y, al parecer, es bastante estable. Sin embargo, en las últimas horas Jamil Farah llamó la atención de varios usuarios en las redes sociales, debido a que fue visto con otra reconocida figura pública del mundo del entretenimiento.

Se trata de la reconocida actriz cubana y exparticipante de MasterChef Celebrity, Daniela Tapia, quién llegó a Colombia desde los cinco años y se ha destacado en la televisión por su participación en producciones como Leandro Díaz, en donde interpretó a Magdalena Malagón, la primera novia del artista.

¿Qué hacían Jamil Farah y Daniela Tapia juntos?

Desde sus historias de Instagram, la actriz publicó una foto en la que aparecían los dos sonrientes tras reencontrarse en Colombia Moda, un importante evento en el que se reúnen diferentes marcas para mostrar las mejores novedades de la moda colombiana, y a la que el joven piloto asistió en compañía de Carolina Cruz.