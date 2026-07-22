Dólar registra baja al inicio de la jornada de este 22 de julio en Colombia: precio oficial

El dólar inició la cotización de este 22 de julio en un precio de $ 3.226, lo que significó una baja de $ 12 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.238.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.226. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.220. El precio promedio es de $ 3.223.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 0,75 millones, registrando además un volumen promedio de 250,00 millones.

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A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,09 % llegando a las 100,900 unidades.

El dólar continúa registrando variaciones en el mercado cambiario colombiano, mientras inversionistas y ahorradores siguen atentos al comportamiento de la divisa. Foto: Adobe Stock

Crece la desconfianza en Japón por el impacto de los gigantescos centros de datos

Preocupados por el impacto ambiental y urbano, residentes de la ciudad japonesa de Hino denuncian las repercusiones que tendrá la construcción de un centro de datos en este suburbio de Tokio, una iniciativa que algunos califican de “horrible”.

“Cuanto más averiguo sobre él, más me preocupa”, comenta Yoriko Kitagawa, de 94 años, habitante desde hace mucho tiempo de Hino, donde se está construyendo uno de los centros de datos más recientes de Japón.

“Es un proyecto horrible”, sentencia.

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La proliferación de estos centros de datos, que consumen enormes cantidades de recursos y albergan los “cerebros” de la inteligencia artificial (IA), está generando preocupación en todo el mundo. El estado de Nueva York y Australia acaban de anunciar nuevas regulaciones para este tipo de instalaciones.

En Estados Unidos, grupos opositores a estos centros convocaron para el sábado una “jornada nacional de protesta” con el objetivo de “proteger nuestras ciudades, nuestro bolsillo y nuestro modo de vida”.

Japón, cuyo territorio es montañoso en un 80% y cuyas ciudades tienen una densidad de población extremadamente alta, carece de suficiente espacio urbano adecuado para albergar estas instalaciones.

Crece la desconfianza en Japón por el impacto de los gigantescos centros de datos. Foto: Getty Images

No obstante, el país prevé construir uno cerca de la famosa Torre de Tokio, en pleno centro de la capital.

En Hino, la altura de dos de los tres edificios proyectados se redujo en una quinta parte, hasta los 63,5 metros, pero aun así seguirán dominando las viviendas cercanas y privarán a algunas de ellas de la luz solar.