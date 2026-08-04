Cinco retos que definirán el futuro de la salud en Colombia

El cambio de gobierno representa una nueva oportunidad para replantear el rumbo del sistema de salud colombiano. Más allá de las diferencias políticas, el verdadero desafío será responder a las necesidades de millones de ciudadanos que esperan un sistema más oportuno, sostenible y centrado en las personas.

La nueva administración recibirá un sector que enfrenta importantes retos financieros y operativos. Las dificultades en el acceso a medicamentos, los tiempos de espera para consultas especializadas, la presión económica sobre hospitales y clínicas y la incertidumbre alrededor del modelo de aseguramiento han convertido la salud en una de las principales preocupaciones de los colombianos.

Sin embargo, este también puede ser el momento para impulsar una visión que permita fortalecer lo que funciona, corregir las fallas estructurales y responder a las nuevas necesidades de la población.

Un sistema de salud sólido no se construye empezando de cero cada cuatro años. También requiere reconocer los avances alcanzados y dar continuidad a aquellas estrategias que han demostrado generar resultados positivos para pacientes, prestadores y aseguradores. La evolución del sistema debe entenderse como un proceso permanente de mejora, donde la innovación convive con la estabilidad institucional. Aquí cinco de los retos que enfrenta el sistema:

1. Recuperar la confianza de los ciudadanos

Más allá de cualquier reforma, el sistema necesita recuperar la confianza de los usuarios. La oportunidad en la atención, la disponibilidad de medicamentos y una comunicación con los pacientes serán determinantes para reconstruir esa relación.

La confianza también se fortalece cuando las políticas públicas ofrecen continuidad y generan seguridad para todos los actores. Los pacientes necesitan reglas claras y procesos estables que les permitan acceder a sus tratamientos sin incertidumbre.

2. Garantizar la sostenibilidad financiera

Sin recursos suficientes, ningún modelo podrá responder adecuadamente a las necesidades de la población. El equilibrio entre financiación, eficiencia y transparencia será uno de los mayores desafíos para el próximo gobierno, especialmente en un contexto donde hospitales, clínicas, EPS y demás actores requieren reglas claras y estabilidad para garantizar la continuidad de los servicios.

En este propósito será fundamental preservar los mecanismos que han contribuido a mejorar el flujo de recursos y la trazabilidad financiera del sistema. Construir sobre lo construido permitirá concentrar los esfuerzos en resolver las dificultades que aún persisten, en lugar de reiniciar procesos que ya demostraron aportar mayor eficiencia.

3. Fortalecer la atención centrada en el paciente

La calidad de un sistema de salud ya no se mide únicamente por el número de hospitales o especialistas. Hoy también se evalúa por la experiencia que vive el paciente durante todo su proceso de atención.

Reducir barreras de acceso, facilitar la coordinación entre los diferentes actores y promover una atención más humana serán aspectos fundamentales para mejorar los resultados en salud.

El paciente debe convertirse en el centro de todas las decisiones. Cada política pública, cada reforma y cada ajuste institucional deberían responder a una pregunta esencial: ¿cómo mejora esto la experiencia y la calidad de vida de las personas?

4. Preparar al país para el crecimiento del turismo de salud

Colombia continúa consolidándose como un destino atractivo para la atención médica especializada. Este crecimiento es una oportunidad para el desarrollo económico, la generación de empleo y la atracción de inversión.

Aprovechar ese potencial requerirá fortalecer la articulación entre el sistema de salud, la infraestructura hospitalaria y todos los servicios que acompañan al paciente durante su desplazamiento y recuperación. El turismo de salud no solo impulsa al sector médico; también promueve oportunidades para la hotelería especializada, el transporte, la alimentación y servicios de cuidados que hacen posible una atención verdaderamente integral.

5. Pensar en el bienestar como parte de la salud

El futuro del sistema no dependerá únicamente de la capacidad para tratar enfermedades. También estará relacionado con la prevención, la promoción de hábitos saludables y el bienestar integral de las personas.

La salud del siglo XXI exige una mirada más amplia, donde la recuperación, la calidad de vida, la salud mental, la experiencia del paciente y el bienestar hagan parte de una misma estrategia. Invertir en estos aspectos no solo mejora la atención, sino que también contribuye a construir un sistema más eficiente y sostenible.

Los próximos años serán decisivos para el sistema de salud colombiano. Más allá de las diferencias ideológicas, el reto consiste en construir acuerdos que permitan garantizar un acceso oportuno, fortalecer la sostenibilidad del sistema y responder a las expectativas de millones de usuarios.

El desafío será construir un sistema capaz de ofrecer mayor confianza, mejores resultados y una atención cada vez más humana para todos los colombianos. Para lograrlo, será necesario impulsar las transformaciones que el país necesita, pero también conservar y fortalecer aquellas prácticas que han demostrado aportar estabilidad, eficiencia y mejores resultados.

Porque en salud los avances más importantes no pertenecen a un gobierno. Pertenecen a los pacientes y al futuro del país.

Jennyfer Lora Santiago, directora de Hotel Vitae - Hotel de salud