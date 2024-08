Esta es la tercera fruta que más exporta Colombia y este es el municipio que más la produce

En el mundo Colombia compite con países como México, Chile, Perú e Israel, por eso recientemente sacaron la marca país de Avocados from Colombia , sostenibilidad desde el corazón , en donde no solo quieren resaltar la calidad del producto nacional, sino el impacto de este cultivo en temas sociales y ambientales.

Mapa de producción

De la producción total, 5% se destina a consumo interno (no tienen cifras sobre el consumo per cápita) y otro 5% a la transformación industrial del aguacate en productos como guacamole o aceite , este último tiene una demanda creciente de la mano de la tendencia hacia la llamada “comida saludable”.

El 31 de julio se celebra el día internacional del aguacate, una fruta que no es originaria de países tropicales como Colombia -la variedad Hass fue creada en California Estados Unidos -. Se comercializa globalmente desde 1960, y en el país el Hass no se conocía mucho y, de hecho, generaba cierta desconfianza, pues el colombiano estaba acostumbrado al aguacate grande de piel verde y suave y no al de piel oscura y corrugada. Incluso muchos pensaban que, por su color, el Hass ya estaba dañado.